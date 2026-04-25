Cultura-Deporte

Festival deportivo y cultural impulsa la cooperación entre Vietnam y otros países

Ciudad Ho Chi Minh acoge torneo internacional de danza del león y dragón 2026 para promover cultura, turismo e intercambios con Asia.

En el acto inuagural del Torneo. (Fuente: VNA)
En el acto inuagural del Torneo. (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Torneo Internacional de Danza de Unicornio chino, León y Dragón 2026 se celebró recientemente en Ciudad Ho Chi Minh, con la participación de 15 delegaciones, entre ellas 10 vietnamitas.

Más que una competencia deportiva, el evento se consolidó como un festival cultural orientado a fortalecer los intercambios y las relaciones entre entidades vietnamitas y extranjeras, en particular con países y territorios donde esta disciplina cuenta con fuerte arraigo, como China, Malasia y Hong Kong (China).


Durante el acto celebrado la víspera, Lu Chan Loi, presidente de la Federación de Danza del Unicornio chino, León y Dragón de Ciudad Ho Chi Minh, destacó que el torneo brinda una plataforma para que equipos nacionales e internacionales compartan experiencias y perfeccionen sus habilidades, contribuyendo así a preservar y promover el valor artístico de esta manifestación cultural tradicional.


Esta danza, vinculada a la comunidad china en la ciudad, ha sido reconocida como patrimonio cultural inmaterial nacional. En este sentido, el Comité Organizador aspira a difundirla ampliamente entre el público y a desarrollarla como un producto turístico y deportivo distintivo de la urbe.

La ronda final del certamen se celebrará el 26 de abril en el Centro de Servicios Públicos del barrio de An Dong, en Ciudad Ho Chi Minh./.

VNA
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