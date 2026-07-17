BIDV impulsa finanzas verdes con su adhesión a la alianza global PCAF

Hanoi (VNA) - El Banco de Inversión y Desarrollo de Vietnam (BIDV) se convirtió en la primera entidad bancaria del país en incorporarse a la Alianza para la Contabilidad del Carbono en las Finanzas (PCAF), un paso que fortalecerá su capacidad para medir y gestionar las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a sus actividades financieras.



La entidad destacó que su adhesión a esta iniciativa global le permitirá adoptar metodologías reconocidas internacionalmente para medir las emisiones financiadas, mejorar la calidad de los datos sobre emisiones y respaldar su estrategia de financiación de la transición hacia una economía más sostenible.



BIDV señaló que, a medida que el cambio climático impacta cada vez más en las economías mundiales, las instituciones financieras enfrentan una creciente presión para evaluar y reducir las emisiones vinculadas a sus carteras de préstamos e inversiones, conocidas como emisiones financiadas.



Con base en datos del Instituto de Recursos Mundiales, el banco indicó que este tipo de emisiones representa prácticamente la totalidad de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por una entidad financiera, por lo que su medición constituye un elemento esencial para diseñar estrategias sólidas de descarbonización y sostenibilidad.



PCAF reúne a más de 750 instituciones financieras de todo el mundo que han desarrollado y aplicado metodologías estandarizadas para medir y divulgar las emisiones financiadas. Su estándar contable tiene como objetivo mejorar la transparencia, la coherencia y la comparabilidad de la información en el sector financiero.



Gracias a esta incorporación, BIDV tendrá acceso a metodologías internacionales, orientación técnica y factores de emisión actualizados para múltiples países y sectores económicos. Además, aplicará el marco estandarizado de PCAF para reforzar la coherencia y la fiabilidad de sus datos sobre emisiones.



El banco también fortalecerá de forma gradual su infraestructura de datos y su sistema de contabilidad de emisiones con el propósito de respaldar una hoja de ruta que permita reducir las emisiones financiadas, en consonancia con las características de su cartera y su estrategia de desarrollo a largo plazo.



Asimismo, prevé reforzar la gestión del riesgo climático y ampliar su oferta de productos de financiación verde y de transición, con el fin de apoyar a sus clientes en el proceso de adopción de modelos de negocio más sostenibles.



La institución financiera subrayó que su adhesión a PCAF reafirma su compromiso con el impulso de las finanzas verdes y con la contribución al objetivo de Vietnam de alcanzar la neutralidad de carbono, con cero emisiones netas, para 2050./.

VNA