Dang Trung Phuoc, un científico que devuelve la vida a ecosistemas olvidados

Ottawa (VNA) - Durante más de una década, el científico vietnamita-canadiense Dang Trung Phuoc y su equipo han trabajado en la restauración de una parte del antiguo sistema de dunas de Pinhey, formado hace entre ocho mil y 10 mil años en Ottawa.



Lo que durante mucho tiempo fue considerado un terreno árido y de escaso valor se ha transformado en un hábitat para numerosas especies raras de flora y fauna, además de convertirse en un espacio dedicado a la investigación, la educación ambiental y el turismo científico.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Dang Trung Phuoc, presidente de la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Mundial, explicó que la recuperación del ecosistema comenzó con una decisión poco convencional: la tala de miles de pinos plantados artificialmente.



Durante décadas, las dunas permanecieron cubiertas por bosques debido a la creencia de que eran tierras improductivas. Sin embargo, el investigador señaló que numerosas especies dependen precisamente de espacios abiertos, soleados y arenosos, libres de árboles de gran porte, para sobrevivir.



Tras convencer a las autoridades canadienses con argumentos científicos, el equipo ejecutó el proyecto por etapas, eliminando la vegetación introducida, retirando la capa superficial del suelo y recuperando la arena original. Con el paso del tiempo reaparecieron flores silvestres autóctonas, así como mariposas, escarabajos y otros artrópodos poco comunes que habían desaparecido de la provincia de Ontario.



Para Dang Trung Phuoc, el éxito de esta iniciativa demuestra que las dunas distan mucho de ser terrenos estériles y constituyen, en realidad, ecosistemas de extraordinaria riqueza biológica. Añadió que cada sistema dunar posee características propias, desde las dunas del desierto del Namib, en África, hasta las conocidas "dunas cantoras" del estado estadounidense de Nevada.



Después de más de tres décadas de trabajo en Canadá, el investigador considera este proyecto una forma de retribuir al país que le brindó la oportunidad de desarrollar su carrera científica. Sin embargo, aseguró que su mayor aspiración es aplicar esa experiencia en Vietnam, donde considera que la biodiversidad debe preservarse como un patrimonio natural forjado a lo largo de millones de años.



En este sentido, destacó la importancia de proteger las dunas costeras del centro de Vietnam, especialmente las situadas en la provincia de Ninh Thuan, a las que calificó como un ecosistema único del litoral del Mar del Este. Además de actuar como una barrera natural frente al aumento del nivel del mar, estas dunas albergan numerosas especies, algunas de las cuales podrían ser aún desconocidas para la ciencia. Actualmente mantiene contactos con especialistas de Ciudad Ho Chi Minh, Nha Trang y Khanh Hoa para intercambiar experiencias sobre su conservación.



El científico también promueve la restauración de los bosques autóctonos en Vietnam. Tras diversos estudios realizados en la cordillera de Truong Son, observó que amplias extensiones están ocupadas por plantaciones de acacia, una especie de alto valor económico, pero que da lugar a bosques con escasa diversidad biológica. Por ello, propone sustituir gradualmente parte de estas plantaciones por bambú y especies nativas, garantizando al mismo tiempo los medios de vida de las comunidades locales.



Según explicó, el bambú crece rápidamente, genera beneficios económicos, contribuye a conservar el suelo y los recursos hídricos, reduce el riesgo de deslizamientos y absorbe grandes cantidades de dióxido de carbono. Su plantación junto con especies autóctonas a lo largo de la cordillera de Truong Son favorecería la creación de corredores ecológicos que facilitarían el desplazamiento y la conservación de la fauna y la flora.



Desde la recuperación de un antiguo sistema dunar en Canadá hasta sus propuestas para proteger los ecosistemas costeros y restaurar los bosques nativos en Vietnam, Dang Trung Phuoc mantiene un mismo objetivo: aplicar el conocimiento científico para devolver la vida a ecosistemas que durante mucho tiempo fueron mal comprendidos o ignorados. Su labor refleja el compromiso de un científico con la conservación de la naturaleza y el profundo vínculo de un vietnamita residente en el extranjero con su país de origen./.

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