Premier insta a superar las consecuencias de grave accidente de tráfico en Hanoi

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, firmó el Despacho Oficial 48/CD-TTg del Primer Ministro, fechado el 17 de julio de 2026, en el que se ordenan medidas urgentes para atender las consecuencias del grave accidente de tráfico ocurrido en Hanoi.



Según el documento, alrededor de las 00:20 horas de este viernes, un autobús de pasajeros con matrícula 20C-117.22 se volcó por causas aún no determinadas en el kilómetro 197+900 de la autopista Phap Van–Cau Gie–Cao Bo–Mai Son–Carretera Nacional 45–Nghi Son, a su paso por la comuna de Chuong Duong, en Hanoi. El siniestro dejó cuatro personas fallecidas y numerosos heridos.



Tras recibir la información, el Primer Ministro expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas mortales y manifestó su solidaridad con los heridos. Asimismo, ordenó a las autoridades de Hanoi y a las fuerzas de seguridad y de salud desplazarse de inmediato al lugar para organizar las labores de rescate y atender las consecuencias del accidente.



Con el propósito de superar rápidamente los efectos del siniestro y prevenir hechos similares, instruyó al presidente del Comité Popular de Hanoi a movilizar todos los recursos médicos necesarios para atender a los heridos y reducir al mínimo las pérdidas humanas y materiales, además de brindar apoyo y asistencia a las víctimas y a las familias de los fallecidos.



El jefe de Gobierno también ordenó a las autoridades capitalinas esclarecer las causas del accidente y adoptar medidas para corregir las deficiencias detectadas. En coordinación con el Comité Popular de la provincia de Thai Nguyen, deberán inspeccionar el cumplimiento de las normas sobre transporte por carretera por parte de la empresa transportista, el propietario y el conductor del vehículo, con especial atención a las condiciones de seguridad del autobús, el tiempo de conducción y las labores de inspección y control, sancionando estrictamente cualquier infracción.



El Ministerio de Seguridad Pública fue encargado de dirigir a la Policía de Hanoi y a las unidades competentes para investigar con urgencia las causas del accidente y sancionar, conforme a la ley, a las organizaciones y personas responsables.



Asimismo, deberá reforzar la vigilancia y el control del transporte por carretera, especialmente de los vehículos de pasajeros y de carga; revisar los datos de los dispositivos de monitoreo de trayectos y actuar con rigor frente a las infracciones relacionadas con las condiciones de seguridad de los vehículos y la actividad del transporte.



Por su parte, el Ministerio de Construcción revisará y reorganizará el tránsito en autopistas y carreteras nacionales, reforzará la señalización en los tramos de mayor riesgo, como curvas y pendientes, y verificará las condiciones de seguridad de los vehículos dedicados al transporte de pasajeros.



El Primer Ministro solicitó a los presidentes de los Comités Populares de las provincias y ciudades bajo administración central continuar aplicando estrictamente la Directiva 10/CT-TTg sobre seguridad vial, intensificar las medidas para reducir los accidentes de tráfico y revisar, reparar e instalar señales de tránsito adicionales, además de reforzar las advertencias de peligro en las vías bajo su gestión para garantizar la seguridad de los usuarios./.

VNA