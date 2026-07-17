Sociedad

Ciudad Ho Chi Minh prevé ofrecer libros de texto gratuitos desde el curso 2026-2027

El Departamento de Educación y Formación de Ciudad Ho Chi Minh propuso entregar libros de texto gratuitos a partir del ciclo escolar 2026-2027 bajo un modelo de préstamo y devolución en bibliotecas.

Ciudad Ho Chi Minh prevé ofrecer libros de texto gratuitos desde el curso 2026-2027. (Foto: VNA)
Ciudad Ho Chi Minh prevé ofrecer libros de texto gratuitos desde el curso 2026-2027. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh prevé proporcionar libros de texto de manera gratuita a todos los alumnos de educación general, educación inclusiva y programas de alfabetización a partir del curso escolar 2026-2027, mediante un sistema de préstamo y devolución, según una propuesta presentada por el Departamento municipal de Educación y Formación.

En el caso de los materiales de la asignatura de Educación para la Defensa y la Seguridad, la gratuidad se aplicará a partir del curso 2027-2028.

De acuerdo con el plan, las escuelas entregarán los libros a los estudiantes al inicio del año escolar o de cada semestre, y deberán completar la distribución como máximo 15 días antes del comienzo de las clases. Los alumnos deberán devolver los ejemplares a la biblioteca escolar dentro de los 15 días hábiles posteriores al cierre del curso o al realizar los trámites de traslado o baja escolar.

Si los libros se pierden o sufren daños por responsabilidad del estudiante, este o su tutor legal deberá reponerlos con un ejemplar nuevo del mismo tipo o compensar su valor económico. El importe de la indemnización se reducirá en función del tiempo de uso: el 80% del valor del libro si se utilizó menos de un año, el 50% entre uno y tres años y el 20% entre tres y cinco años. No se exigirá compensación por libros con más de cinco años de uso.

El Departamento de Educación y Formación municipal coordinará además el intercambio de libros entre bibliotecas escolares del mismo nivel educativo para optimizar el uso de los recursos públicos antes de autorizar nuevas adquisiciones. El presupuesto estatal financiará anualmente la reposición de los ejemplares deteriorados por el uso normal.

Tras la reciente reorganización administrativa, Ciudad Ho Chi Minh cuenta con más de tres mil 400 centros de enseñanza, desde el nivel preescolar hasta secundaria, y más de 2,5 millones de educandos.

Según el Decreto 271/2026/ND-CP, a partir del curso 2029-2030 todos los estudiantes del país recibirán libros de texto gratuitos. No obstante, las localidades con capacidad presupuestaria suficiente están autorizadas a aplicar esta política antes del calendario nacional./.

VNA
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