Estrechan nexos entre localidades de Vietnam y China

Beijing (VNA) – El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de su Comisión de Asuntos Internos, Le Minh Tri, se reunió hoy con el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y secretario del Comité municipal del PCCh de Chongqing, Yuan Jiajun, en el marco de su visita de trabajo a la ciudad china del 16 al 18 de julio.



Tras felicitar a Chongqing por sus logros en desarrollo socioeconómico, modernización urbana y consolidación del Partido, Minh Tri expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del Comité Central del PCCh, encabezado por el secretario general y presidente Xi Jinping, la ciudad seguirá cosechando éxitos.



Asimismo, expresó sus condolencias por el devastador deslizamiento de tierra que azotó el condado de Pengshui la mañana del 17 de julio.



Tras destacar los lazos de larga data entre las localidades vietnamitas y Chongqing, agradeció a las autoridades municipales por preservar los sitios históricos y los artefactos relacionados con las actividades revolucionarias del Presidente Ho Chi Minh en la ciudad, describiéndolos como un patrimonio común e invaluable para ambas naciones.



Reafirmó el apoyo del Partido y el Estado vietnamitas a la ampliación de la cooperación integral y sustantiva entre Chongqing y las localidades vietnamitas, e instó a ambas partes a continuar implementando eficazmente las visiones comunes alcanzadas por los altos dirigentes de los dos países.



Propuso incrementar aún más los intercambios de delegaciones a todos los niveles y compartir experiencias en áreas de interés común, como la construcción partidista, la planificación y gestión urbana y el desarrollo de industrias clave.



El funcionario también abogó por una mayor conectividad ferroviaria, incluyendo un uso más eficiente del corredor ferroviario de carga Vietnam-Chongqing existente que conecta con Europa y una mejor preparación para optimizar los nuevos proyectos ferroviarios transfronterizos actualmente en construcción.



Minh Tri alentó a las empresas de Chongqing a aumentar sus inversiones en Vietnam, particularmente en los sectores de alta tecnología, desarrollo sostenible, manufactura, automoción e industrias de materiales avanzados.



También propuso que Chongqing facilitara el acceso al mercado para las empresas e importaciones vietnamitas, además de fortalecer la cooperación en la formación de recursos humanos de alta calidad, el turismo en el marco del Año de Cooperación Turística Vietnam-China 2026-2027, y los intercambios de amistad entre localidades para reforzar la base social de las relaciones bilaterales.



El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del PCV y presidente de su Comisión de Asuntos Internos, Le Minh Tri (izquierda), se reúne con el miembro del Buró Político del Comité Central del PCCh y secretario del Comité municipal del PCCh de Chongqing, Yuan Jiajun. (Foto: VNA)



Por su parte, Yuan felicitó a Vietnam por sus recientes logros en materia de desarrollo y presentó el progreso de Chongqing en la construcción partidista, el desarrollo socioeconómico, así como su papel estratégico como único municipio de administración central en el suroeste de China.



Enfatizando la larga amistad cultivada por el Presidente Ho Chi Minh y anteriores líderes chinos, el anfitrión valoró la cooperación de Chongqing con Vietnam y sus localidades. Afirmó la importancia que su ciudad otorga a la cooperación con Vietnam y su compromiso de implementar los acuerdos comunes de los altos dirigentes de ambos países para intensificar aún más los lazos de beneficio mutuo con las localidades vietnamitas.



También subrayó la disposición a ampliar la colaboración práctica en conectividad de transporte, comercio, inversión, turismo, educación y desarrollo de mano de obra altamente calificada.



Yuan se comprometió a aprovechar al máximo los sitios históricos revolucionarios de ambos países para transmitir la amistad tradicional a las nuevas generaciones y reafirmó el apoyo continuo de Chongqing al Consulado General de Vietnam para que opere con eficiencia, sirviendo como puente para la cooperación bilateral.



Durante la visita, Minh Tri y la delegación vietnamita visitaron el Museo de Historia Revolucionaria de Hongyan, que alberga una habitación donde el Presidente Ho Chi Minh vivió y trabajó entre 1939 y 1940 mientras realizaba actividades revolucionarias en Chongqing bajo el seudónimo de Ho Quang.



La delegación se reunió con funcionarios y personal del Consulado General de Vietnam en Chongqing, así como con representantes de la comunidad de coterráneos en Chongqing y Sichuan. También visitaron varias instituciones industriales, de planificación urbana y legislativas de la ciudad./.