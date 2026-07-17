Parlamento de Vietnam analiza reforma del Código de Procedimiento Penal

Hanoi (VNA) - En el marco de la cuarta sesión del Comité Permanente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, los legisladores examinaron esta mañana el proyecto de reforma del Código de Procedimiento Penal, una iniciativa orientada a modernizar el sistema de justicia penal de Vietnam y reforzar la protección de los derechos humanos y de los ciudadanos.



De acuerdo con la propuesta presentada por la Fiscalía Popular Suprema, la reforma busca incorporar de manera plena y oportuna las directrices del Partido relativas al perfeccionamiento del Estado de derecho socialista, la profundización de la reforma judicial, el fortalecimiento de la gobernanza en el ámbito de la justicia y la respuesta a los nuevos desafíos en la lucha contra la delincuencia.



Asimismo, pretende impulsar la transformación digital y la integración internacional del procedimiento penal, con el objetivo de consolidar un sistema más moderno, democrático, transparente y eficiente.



El proyecto también pone énfasis en reforzar los mecanismos de control del poder, prevenir las condenas erróneas y los abusos de autoridad, y garantizar que la persecución de los delitos combine el rigor de la ley con un enfoque humanista.



La propuesta plantea una revisión integral del Código mediante la modernización de los procedimientos judiciales, el fortalecimiento del principio de contradicción en los procesos y una supervisión más estricta del ejercicio del poder.



Además de mantener las disposiciones que han demostrado su eficacia, incorpora nuevos procedimientos destinados a agilizar la tramitación de los casos, reducir los costos procesales y ampliar el uso de las tecnologías digitales. El texto regula igualmente los procedimientos penales, los derechos y obligaciones de las partes involucradas, los mecanismos de reclamación y denuncia, así como la cooperación internacional en materia penal.



Durante la revisión del proyecto, el presidente de la Comisión parlamentaria de Asuntos Legales y Judiciales, Phan Chi Hieu, expresó el respaldo de la comisión a la necesidad de aprobar el nuevo Código de Procedimiento Penal. No obstante, instó al órgano redactor a continuar revisando el proyecto para asegurar que las nuevas disposiciones reflejen plenamente las orientaciones y políticas del Partido.



Al concluir el debate, el vicepresidente de la Asamblea Nacional Nguyen Khac Dinh destacó el trabajo realizado por la Fiscalía Popular Suprema en la preparación del proyecto, así como la labor de evaluación llevada a cabo por los órganos competentes de la Asamblea Nacional.



Señaló que el Comité Permanente respalda, en términos generales, la orientación de emprender una reforma integral del Código, ya que, aunque el número de artículos modificados es relativamente limitado, el texto incorpora numerosas políticas de carácter fundamental.



Asimismo, pidió al órgano redactor continuar perfeccionando el proyecto para su presentación en el primer período extraordinario de sesiones de la Asamblea Nacional.



En ese proceso, subrayó la importancia de garantizar la plena coherencia con las resoluciones y conclusiones del Partido, la Constitución de 2013 y los tratados internacionales suscritos por Vietnam, así como asegurar la armonización del Código de Procedimiento Penal con el Código Penal, la Ley de Organización de los Órganos de Investigación Penal y el resto de la legislación relacionada.



Según el calendario previsto, la segunda fase de la cuarta sesión del Comité Permanente de la Asamblea Nacional se celebrará el próximo 27 de julio./.

VNA