Fortalecen la amistad especial entre los pueblos de Vietnam y Cuba

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Unión de Organizaciones de Amistad de Ciudad Ho Chi Minh celebró hoy un acto conmemorativo por el 73.º aniversario del asalto al Cuartel Moncada (26 de julio de 1953), acontecimiento que marcó el inicio de la Revolución de Liberación Nacional del pueblo cubano.



La presidenta de la Asociación de Amistad Vietnam-Cuba de Ciudad Ho Chi Minh, Truong Thi Hien, afirmó que el asalto al Cuartel Moncada constituye un hito de especial trascendencia en la historia revolucionaria de Cuba.



Truong Thi Hien, presidenta de la Asociación de Amistad Vietnam-Cuba en Ciudad Ho Chi Minh, habla en la reunión. (Foto: VNA)

A 73 años de aquel acontecimiento, señaló, el espíritu del Moncada conserva plena vigencia, al representar el valor, la firmeza y la determinación frente a las adversidades, así como la confianza en la justicia, la fuerza de la unidad y el derecho de cada nación a la autodeterminación.



Sobre la sólida base de las relaciones bilaterales, en los últimos años la Asociación de Amistad Vietnam-Cuba de la ciudad ha mantenido una estrecha y confiable coordinación con el Consulado General de Cuba en Ciudad Ho Chi Minh para organizar diversas actividades, entre ellas encuentros conmemorativos en las principales fechas nacionales de ambos países, intercambios culturales y artísticos, así como iniciativas para fortalecer los vínculos entre organizaciones y localidades de Vietnam y Cuba.



Aunque estas actividades difieren en escala y formato, todas persiguen un mismo objetivo: hacer que la amistad entre Vietnam y Cuba no permanezca únicamente en las páginas de la historia, sino que se refleje de manera viva en la realidad actual; y que ese legado no solo sea preservado por la memoria de las generaciones anteriores, sino también asumido y fortalecido por las nuevas generaciones mediante el conocimiento, el afecto y la acción.



La Asociación de Amistad Vietnam-Cuba de Ciudad Ho Chi Minh reafirmó su compromiso de seguir desempeñando su papel como puente entre ambos pueblos, en coordinación con el Consulado General de Cuba y otras instituciones, mediante la organización de actividades de intercambio cultural, educativo, juvenil y de diplomacia popular.



Asimismo, continuará promoviendo la difusión de la historia, la cultura y el pueblo cubanos, creando nuevas oportunidades para que los jóvenes de ambos países se conozcan mejor y estrechen sus lazos, contribuyendo a consolidar la relación Vietnam-Cuba como un símbolo ejemplar de la amistad internacional, en favor de la paz, la cooperación y el bienestar de ambos pueblos.



Por su parte, el cónsul general de la República de Cuba en Ciudad Ho Chi Minh, Mauricio Alejandro Martínez Duque, agradeció a la Unión de Organizaciones de Amistad de la ciudad la celebración del acto conmemorativo de una fecha de gran significado para la historia de la nación caribeña. Destacó el valor perdurable del asalto al Cuartel Moncada como punto de partida del movimiento revolucionario que condujo al triunfo de la independencia del pueblo cubano.



Martínez Duque afirmó que Cuba, inspirada en el espíritu heroico e indomable de sus próceres revolucionarios, continuará escribiendo páginas de gloria caracterizadas por la resistencia, la firmeza y la capacidad de superar las adversidades.



Asimismo, aseguró que el país seguirá defendiendo la paz mundial, la solidaridad y el internacionalismo; mantendrá en alto la antorcha de la liberación para irradiar luz, confianza y esperanza, transformando cada desafío en una victoria en favor de la paz y la prosperidad.



Con motivo de esta conmemoración, el diplomático expresó su orgullo y confianza en que la entrañable amistad entre Cuba y Vietnam perdurará para siempre, y que la solidaridad entre ambos pueblos continuará siendo fuente de nuevas victorias para las dos naciones./.