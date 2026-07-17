Vietnam ofrece condiciones favorables para atraer inversiones de Grecia

Hanoi (VNA)- Vietnam está dispuesto a crear condiciones favorables para que las empresas griegas exploren oportunidades de negocio e inviertan a largo plazo en el país, afirmó el primer ministro, Le Minh Hung, al recibir hoy en Hanoi al ministro de Relaciones Exteriores de la nación europea, George Gerapetritis.



Al darle la bienvenida al visitante, el jefe del Gobierno expresó su confianza en que la visita de Gerapetritis contribuirá a profundizar la tradicional amistad entre Vietnam y Grecia, al tiempo que impulsará la Asociación Estratégica Integral entre Hanoi y la Unión Europea (UE).



El dirigente felicitó a Grecia por sus logros en materia de desarrollo socioeconómico y su creciente prestigio internacional, especialmente tras su elección como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el período 2025-2026. Asimismo, reiteró que Vietnam concede gran importancia a las relaciones con Grecia, al que considera un socio tradicional.



Al evaluar el amplio potencial de la cooperación bilateral, propuso intensificar el intercambio de delegaciones y los contactos a todos los niveles, promover la eficiencia de los mecanismos de cooperación existentes y ampliar los vínculos económicos, comerciales y de inversión, aprovechando plenamente el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA en inglés).



También abogó por reforzar la conexión entre las comunidades empresariales de ambos países y ampliar la cooperación en sectores donde Grecia posee ventajas, como la economía marítima, la gestión portuaria, el transporte, la logística, la construcción naval, la formación de recursos humanos para el sector marítimo, las energías renovables, la ciencia y la tecnología.



Expresó además su deseo de que Grecia continúe promoviendo la pronta ratificación del Tratado de Protección de Inversión entre Vietnam y la UE (EVIPA) por parte de los demás Estados miembros del bloque y respalde el levantamiento de la "tarjeta amarilla" impuesta por la Comisión Europea a los productos pesqueros vietnamitas.



Asimismo, urgió perfeccionar pronto los marcos jurídicos de cooperación, incluidos documentos y acuerdos en ámbitos como el transporte marítimo, el empleo y la colaboración económica, además de reforzar los intercambios en cultura, educación y conservación del patrimonio. También exhortó a fortalecer la conexión entre localidades y los intercambios pueblo a pueblo, particularmente el estudio de una futura ruta aérea directa entre ambos países.



Además, Minh Hung pidió a Grecia seguir creando condiciones favorables para la comunidad vietnamita residente en ese país, destacando su papel como puente de unión entre ambas naciones.



Panorama de la cita (Foto: VNA)



Por su parte, George Gerapetritis elogió los notables avances de Vietnam, su creciente papel dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y el fortalecimiento de las relaciones entre Hanoi y la UE. Reafirmó que Grecia concede gran importancia a sus vínculos con Vietnam y está dispuesta a servir de puente para impulsar la cooperación entre el país indochino y el bloque europeo.



En consonancia con las propuestas del dirigente anfitrión, expresó el interés de su país por ampliar la cooperación en comercio, inversión, asuntos marítimos, logística, formación de tripulantes, agricultura, turismo e industria farmacéutica. Asimismo, anunció el envío de una delegación empresarial a Vietnam para explorar nuevas oportunidades de inversión y colaboración.



El canciller también manifestó su voluntad de fortalecer la cooperación laboral, los intercambios estudiantiles y los proyectos conjuntos en los ámbitos cultural y arqueológico. Además, reiteró el respaldo de Grecia a la pronta entrada en vigor del EVIPA, al levantamiento de la "tarjeta amarilla" sobre los productos pesqueros vietnamitas y a la exclusión de Vietnam de la lista de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal de la UE.



Ambas partes acordaron reforzar la coordinación y el apoyo mutuo en las Naciones Unidas y otros foros multilaterales, impulsar las relaciones entre la ASEAN y la UE, y reiteraron la importancia de preservar la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación marítima y aérea, así como de resolver las controversias por medios pacíficos y conforme al derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.



En la ocasión, George Gerapetritis transmitió al primer ministro vietnamita los saludos del presidente y del primer ministro de Grecia, junto con una invitación oficial para visitar ese país./.