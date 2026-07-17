Identificar a soldados caídos, una responsabilidad sagrada con la Patria, afirma líder vietnamita

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, reafirmó hoy que la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los soldados caídos constituye una responsabilidad sagrada del Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas con la Patria, al calificar esta labor como un deber moral y una expresión de la tradición nacional de gratitud.



La declaración fue realizada durante una visita al parque Le Thi Rieng, en Ciudad Ho Chi Minh, donde se lleva a cabo una operación a gran escala para localizar los restos de combatientes caídos durante la Ofensiva General y el Levantamiento de la Primavera de 1968. La visita tuvo lugar en vísperas del 79.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y los Mártires (27 de julio).



El máximo dirigente del Partido y del Estado ofreció flores e incienso en el monumento dedicado al fallecido secretario general del Partido Tran Phu, en el monumento conmemorativo a los héroes y combatientes que sacrificaron sus vidas durante la Ofensiva General y el Levantamiento de la Primavera de 1968, en la casa memorial que resguarda restos de soldados caídos y en el templo en honor a los mártires heroicos Le Thi Rieng y Tran Van Kieu.



Asimismo, se reunió con el personal que participa en las labores de búsqueda y recuperación en el parque Le Thi Rieng y les transmitió su reconocimiento y aliento.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, se reúne con el personal que participa en las labores de búsqueda y recuperación en el parque Le Thi Rieng. (Foto: VNA)



To Lam expresó su profundo respeto y gratitud hacia quienes sacrificaron sus vidas por la liberación nacional, la reunificación del país y la defensa de la integridad territorial.



Señaló que los soldados caídos no llegaron a presenciar la reunificación, la paz, el desarrollo y la integración internacional de Vietnam, pero subrayó que precisamente sus sacrificios hicieron posibles esos logros. Su entrega, afirmó, sentó las bases para el prometedor futuro del país.



Al reflexionar sobre la transformación de Ciudad Ho Chi Minh durante los 51 años transcurridos desde la reunificación nacional, destacó que la urbe se ha convertido en un símbolo dinámico de la resiliencia, la creatividad y las aspiraciones de desarrollo de Vietnam. Detrás de cada uno de esos avances, agregó, se encuentra la silenciosa contribución de quienes realizaron el sacrificio supremo.



Subrayó que cada conjunto de restos recuperado representa mucho más que un logro técnico. Significa el regreso de un hijo o una hija a la Patria y a su familia, la recuperación de un fragmento perdido de la historia y la reafirmación de la perdurable tradición vietnamita de recordar a quienes entregaron su vida por la nación.



El dirigente elogió altamente al Comité Directivo Nacional, al Ministerio de Defensa, al Comité del Partido y al Consejo Popular de Ciudad Ho Chi Minh, a la Región Militar 7, así como a los organismos competentes, científicos, testigos históricos y ciudadanos que han unido esfuerzos para cumplir esta significativa misión.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, interviene en la cita. (Foto: VNA)



Destacó que la integración de archivos nacionales e internacionales, junto con la aplicación de la ciencia y la tecnología modernas, los registros históricos, los testimonios de testigos presenciales y las investigaciones de campo, ha abierto un nuevo enfoque para localizar y repatriar los restos de los soldados caídos.



De cara al próximo período, To Lam instó a Ciudad Ho Chi Minh a seguir considerando la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires como una tarea de especial importancia política.



Exhortó a movilizar a todo el sistema político, a la comunidad científica, a los veteranos de guerra, a los testigos y a la población local, además de ampliar las investigaciones a todos los posibles lugares de enterramiento en la ciudad, no solo en el parque Le Thi Rieng, sino también en antiguos campos de batalla de distintos períodos de las guerras de resistencia.



Asimismo, encomendó a la Región Militar 7, al Comando Militar de Ciudad Ho Chi Minh y al Comité Popular municipal reforzar la coordinación, establecer una base de datos compartida, mejorar el intercambio de información y trabajar estrechamente con otras localidades para acelerar las labores de recuperación e identificación en toda la región militar.



También exhortó a los ministerios y organismos centrales a continuar perfeccionando las políticas, intensificar la aplicación de la transformación digital, la inteligencia artificial, los análisis de ADN y las tecnologías geofísicas, así como aprovechar los archivos disponibles tanto en el país como en el extranjero para apoyar esta misión.



Resaltó la importancia de ampliar la cooperación internacional para acceder a documentos de la época de la guerra, mapas, fotografías, archivos y testimonios de personas de los países involucrados en los conflictos, al tiempo que abogó por fortalecer la educación sobre las tradiciones revolucionarias y difundir historias inspiradoras relacionadas con la búsqueda de los soldados caídos, con el fin de fomentar el patriotismo entre las nuevas generaciones.



Pidió continuar implementando la campaña de 500 días con mayor determinación, un alcance más amplio y una eficacia superior, con miras a convertirla en un modelo replicable en todo el país.



El objetivo final, señaló, es localizar al mayor número posible de soldados caídos, identificar sus restos y reunirlos con sus lugares de origen y sus familias, al tiempo que se preservan los sitios de enterramiento de relevancia histórica como espacios de memoria y educación revolucionaria.



Expresó su confianza en el éxito de la campaña y afirmó que sus resultados contribuirán a la implementación de las políticas destinadas a las personas con méritos revolucionarios, al fortalecimiento del gran bloque de unidad nacional y al afianzamiento de la base espiritual necesaria para el continuo desarrollo de Vietnam en la nueva era.



En la ocasión, To Lam entregó obsequios al personal que participa en las labores de búsqueda y recuperación en el parque Le Thi Rieng./.