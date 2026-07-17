Sangha Budista llama a respaldar campaña de 500 días para identificar a soldados caídos

Hanoi (VNA)- La Sangha Budista de Vietnam (VBS, por sus siglas en inglés) exhortó a sus organizaciones afiliadas a participar activamente en la campaña nacional de 500 días para la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los soldados caídos, así como a organizar actividades conmemorativas en honor de quienes sacrificaron sus vidas por la independencia y la reunificación nacional.



En un documento emitido con motivo del 79.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y los Mártires (27 de julio), la organización instó a sus comités e institutos centrales, así como a sus filiales en provincias y ciudades, a celebrar ceremonias de réquiem en memoria de los mártires heroicos y a sumar esfuerzos en apoyo de la campaña nacional.



El documento subraya que la gratitud y la retribución de los actos de bondad constituyen enseñanzas fundamentales del budismo y valores profundamente arraigados en la cultura vietnamita.



La Sangha también alentó a sus filiales a coordinarse con las autoridades locales para celebrar solemnes ceremonias espirituales en homenaje a los soldados caídos, así como visitar y entregar obsequios a inválidos de guerra, soldados enfermos, familiares de mártires y personas con méritos revolucionarios, en una muestra del perdurable espíritu nacional de gratitud y recuerdo.



Solicitó a las filiales provinciales y municipales de la VBS notificar a las pagodas y establecimientos budistas de todo el país para que hagan sonar simultáneamente las campanas y los tambores Bat Nha tres veces a las 17:00 horas del 27 de julio, como un acto nacional de homenaje y recuerdo a los mártires heroicos./.



VNA