Líder vietnamita pide fortalecer la Fuerza de Policía Popular ante los desafíos de la nueva etapa

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, instó a continuar la construcción de una Fuerza de Policía Popular revolucionaria, regular, de élite y moderna, capaz de responder a las exigencias de la nueva etapa, durante un encuentro celebrado hoy con motivo del 64.º aniversario del Día Tradicional de esta unidad.



La reunión, organizada por el Comité partidista de la Comisión Central de Seguridad Pública y el Ministerio de Seguridad Pública, congregó a oficiales veteranos y representantes de policías heridos en acto de servicio, con la participación de altos dirigentes y exdirigentes del Partido, del Estado y del Ministerio de Seguridad Pública.



En su intervención, To Lam destacó la contribución de la Fuerza de Seguridad Pública Popular, en particular de la Policía Popular, a la protección de la seguridad nacional, el mantenimiento del orden público y el desarrollo socioeconómico del país.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, interviene en el evento. (Fuente: VNA)

Asimismo, reconoció el papel desempeñado por las distintas generaciones de dirigentes y oficiales, así como por la Asociación de Exmiembros de la Seguridad Pública Popular, en el fortalecimiento del movimiento de protección de la seguridad nacional desde las comunidades de base.



En nombre de la dirección del Partido y del Estado, expresó su reconocimiento y agradecimiento a las generaciones de dirigentes y efectivos de la Seguridad Pública Popular y de la Policía Popular por sus aportes a la causa revolucionaria, al tiempo que los animó a seguir contribuyendo con su experiencia y compromiso al desarrollo del país.



El dirigente recordó además que el XIV Congreso Nacional del Partido estableció por primera vez la orientación de promover el papel de los exintegrantes de la Seguridad Pública Popular en la educación de las nuevas generaciones sobre el patriotismo, el heroísmo revolucionario y las tradiciones de la policía revolucionaria.



Con vistas a contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos del país, To Lam exhortó a la Fuerza de Seguridad Pública Popular y, en particular, a la Policía Popular, a desempeñar un papel central en la construcción de una sociedad ordenada, segura, saludable, civilizada, armoniosa y orientada al desarrollo. Entre las prioridades señaló intensificar la lucha contra la delincuencia, impulsar la creación de comunas y barrios libres de drogas y avanzar hacia localidades sin delitos ni otros males sociales, con el objetivo de reducir en un 10% los delitos contra el orden social.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y delegados en el evento. (Fuente: VNA)

Asimismo, subrayó la necesidad de modernizar la gobernanza social mediante la transición de un modelo de "gestión social" a otro de "gobernanza y construcción social", sustentado en el uso de datos como base, las tecnologías digitales como herramienta y la ciudadanía como eje central.



También pidió acelerar la construcción de una Fuerza de Policía Popular revolucionaria, regular, de élite y moderna, guiada por el lema "Más disciplinada, más leal y más cercana al pueblo". En ese sentido, destacó la importancia de formar un cuerpo policial con sólida preparación política, elevados valores éticos, dominio del marco jurídico, alta capacidad profesional, competencias digitales y pensamiento innovador, dispuesto a cumplir cualquier misión en defensa de la paz, la seguridad y el bienestar de la población.



Instó a mejorar las condiciones materiales y laborales de los agentes y a aprovechar la experiencia de los oficiales retirados en la construcción de una sociedad más ordenada y desarrollada.



Expresó su confianza en que la Fuerza de Seguridad Pública Popular y la Policía Popular continuarán desempeñando un papel ejemplar en la implementación de las directrices del Partido, mientras que las generaciones de dirigentes y oficiales retirados seguirán siendo un referente en sus comunidades y contribuirán, junto con todo el Partido, el pueblo y el Ejército, al fortalecimiento de la unidad nacional y al desarrollo y defensa del país.



Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, general Luong Tam Quang, reafirmó el compromiso del Comité partidista de la Comisión Central de Seguridad Pública, del Ministerio de Seguridad Pública y de toda la Fuerza de Policía Popular de implementar plenamente las orientaciones impartidas por el secretario general y presidente.



El ministro señaló que las prioridades para el próximo período serán reforzar la lucha contra la delincuencia, construir comunas y barrios libres de drogas y otros males sociales, impulsar una gobernanza social moderna basada en datos y tecnologías digitales, y consolidar una Fuerza de Policía Popular revolucionaria, regular, de élite y moderna, capaz de responder a las exigencias de la nueva etapa.



Al término del acto, Luong Tam Quang expresó su reconocimiento y gratitud a las generaciones de oficiales y agentes de la Policía Popular por sus sacrificios y contribuciones a la protección de la seguridad nacional y al mantenimiento del orden y la seguridad pública./.