Política

Máximo dirigente destaca contribuciones del Comité Directivo de región de Altiplanicie Occidental

El secretario general y presidente To Lam resaltó la contribución del Comité Directivo de la Altiplanicie Occidental (Tay Nguyen) al desarrollo y la estabilidad de la región, al conmemorarse el 24.º aniversario de su creación.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, interviene en la cita. (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, interviene en la cita. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Con motivo del 24º aniversario de la creación del Comité Directivo de la región de la Altiplanicie Occidental (Tay Nguyen) (17 de julio), el Comité de Enlace del órgano permanente de esta instancia organizó hoy en Ciudad Ho Chi Minh un encuentro con antiguos dirigentes, cuadros y funcionarios.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, quien fue anteriormente jefe del Comité Directivo, asistió al encuentro y pronunció un discurso.

Creado el 17 de julio de 2002 mediante una decisión del Buró Político del Partido del IX mandato, el Comité Directivo de Tay Nguyen cesó sus actividades en 2017, en el marco de la política del Partido y del Estado de racionalizar la estructura del sistema político y mejorar su eficiencia operativa.

En su intervención, To Lam recordó que antes de 2016 la orientación para Tay Nguyen era “estabilizar para desarrollarse”. A partir de 2016, tras una evaluación integral de la situación en materia de defensa, seguridad y desarrollo socioeconómico de la región, el Comité propuso adoptar un nuevo enfoque basado en el principio de “desarrollarse para estabilizar”.

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El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y los delegados participantes en la cita. (Foto: VNA)


Según afirmó, esta orientación permitió renovar profundamente la visión sobre el desarrollo regional, ampliar la atracción de inversiones extranjeras y acelerar la ejecución de proyectos de desarrollo socioeconómico. Desde entonces, Tay Nguyen ha experimentado una rápida transformación, con una economía en expansión y una mejora constante de las condiciones de vida materiales y espirituales de la población, especialmente de las minorías étnicas.

To Lam subrayó que, pese a sus quince años de funcionamiento, el Comité realizó importantes contribuciones al desarrollo y la estabilidad de la región y de las zonas vecinas.

En nombre de los dirigentes del Partido y del Estado, expresó su profundo agradecimiento a los antiguos jefes, subjefes, miembros permanentes y miembros del Comité, reconociendo su dedicación y los resultados alcanzados en el cumplimiento de las tareas asignadas por el Partido y el Estado.

Asimismo, manifestó su deseo de que los antiguos cuadros, funcionarios y empleados del órgano permanente continúen promoviendo los valores que caracterizaron al Comité: cercanía con la población, comprensión de sus aspiraciones, sentido de responsabilidad y entrega.

Con su experiencia y prestigio, deben seguir asesorando a las autoridades locales y desempeñando un papel de puente entre el Partido, el Estado y los habitantes lcoales.

También instó al Comité de Enlace a mantener los vínculos entre sus miembros, preservando el espíritu de solidaridad y apoyo mutuo./.

VNA
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