Premier vietnamita insta a consolidar las bases del desarrollo para un crecimiento económico de dos dígitos

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, afirmó que el país debe pasar de la identificación y resolución de dificultades a la consolidación de las bases para el desarrollo, con el fin de alcanzar un crecimiento económico sostenible de dos dígitos.



El mensaje fue lanzado hoy durante la Conferencia del Comité permanente del Gobierno con la comunidad empresarial, celebrada en Hanoi bajo el lema "Eliminar los cuellos de botella, movilizar recursos e impulsar el crecimiento".



Según el jefe del Gobierno, el desafío ya no consiste únicamente en resolver las dificultades que afrontan las empresas, sino en construir un entorno institucional capaz de impulsar un crecimiento sostenible. En ese sentido, instó a las autoridades a pasar "del diálogo a la acción" y "de los compromisos a resultados concretos", con responsabilidades y plazos claramente definidos.



Le Minh Hung subrayó que el cumplimiento de los objetivos económicos fijados para el período 2026-2030 dependerá en gran medida del desempeño del sector empresarial, especialmente de las empresas privadas y de las compañías con inversión extranjera, consideradas actores clave para estimular el crecimiento, generar empleo y fortalecer la competitividad nacional.



Pese a un contexto internacional marcado por la incertidumbre, el primer ministro destacó los resultados alcanzados por la economía vietnamita durante el primer semestre de 2026. Hasta finales de junio, el país contaba con cerca de 1,062 millones de empresas en funcionamiento, con un capital registrado de unos 1,2 billones de dólares. El sector empresarial aporta más del 60% del Producto Interno Bruto (PIB), genera empleo para más de 17,6 millones de trabajadores y constituye el principal motor del comercio exterior.



En los primeros seis meses del año, casi 170.000 empresas ingresaron o regresaron al mercado, lo que representa un incremento interanual del 11,2%. El número de nuevas empresas aumentó un 22,5%, mientras que el capital registrado creció un 64,8%. Asimismo, la tasa de empresas rentables alcanzó el 42,6% en 2025, 5,5 puntos porcentuales más que el año anterior.

El primer ministro Le Minh Hung y los delegados en la Conferencia del Comité permanente del Gobierno con la comunidad empresarial. (Foto: VNA)



Durante la conferencia, representantes del sector empresarial expusieron las principales dificultades relacionadas con la aplicación de la legislación, el acceso a recursos y las condiciones para ampliar la producción y la inversión. En respuesta, los ministerios y las autoridades locales presentaron soluciones para atender las recomendaciones formuladas por las empresas.



En su intervención, Le Minh Hung ordenó a los ministerios, organismos y administraciones locales resolver de forma inmediata las cuestiones que sean de su competencia y acelerar la revisión de aquellas políticas que requieran modificaciones legales.



También anunció que las respuestas a las recomendaciones empresariales serán públicas y supervisadas conjuntamente con la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI), que continuará recopilando las inquietudes del sector para garantizar su seguimiento.



El primer ministro reconoció que los tres grandes sectores empresariales -estatal, privado y de inversión extranjera- han registrado avances importantes en los últimos años, aunque señaló que todavía persisten limitaciones. Entre ellas mencionó la baja eficiencia de algunas empresas estatales, el reducido tamaño y la limitada capacidad tecnológica de buena parte del sector privado, así como la escasa integración de las empresas con inversión extranjera con la economía local y los insuficientes niveles de transferencia tecnológica.



Ante este escenario, insistió en que el desarrollo empresarial constituye una prioridad estratégica para Vietnam. Por ello, afirmó que las políticas públicas deberán orientarse a garantizar un entorno de inversión transparente y estable, asegurar la igualdad de acceso a los recursos y favorecer la innovación, la transformación digital, la transición ecológica y el incremento de la competitividad.



El jefe del Ejecutivo pidió acelerar la reforma institucional y la simplificación de los procedimientos administrativos, eliminando normativas superpuestas y obstáculos regulatorios en ámbitos como la inversión, la tierra, la planificación, la construcción, el medio ambiente, la fiscalidad, las aduanas y las inspecciones especializadas. También instó a avanzar en la digitalización de la administración pública y reforzar la responsabilidad de los responsables de cada organismo.



Asimismo, reclamó medidas para movilizar los recursos financieros y facilitar el acceso al capital por parte de las empresas. Entre las prioridades figuran el desarrollo del mercado de capitales y de bonos corporativos, la resolución de proyectos de inversión paralizados, la agilización de los reembolsos fiscales y de los pagos de inversión pública, así como la ampliación del crédito, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.



El Gobierno también continuará impulsando la reducción de los costos logísticos y regulatorios, el aprovechamiento de los acuerdos de libre comercio para ampliar los mercados de exportación y el fortalecimiento de la innovación, la transformación digital, la transición verde y la formación de recursos humanos cualificados.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung. (Foto: VNA)



Respecto a los distintos sectores empresariales, Le Minh Hung afirmó que las empresas estatales deberán reforzar su papel de liderazgo en los sectores estratégicos; las empresas privadas tendrán que consolidarse como uno de los principales motores de la economía en igualdad de condiciones para acceder a recursos y oportunidades de inversión; mientras que la captación de inversión extranjera deberá priorizar la calidad frente a la cantidad, vinculando los incentivos a la transferencia tecnológica, la formación de personal y el incremento del contenido local.



El primer ministro también llamó a fortalecer la cooperación entre empresas estatales, privadas y de inversión extranjera mediante proyectos conjuntos y cadenas de suministro integradas, utilizando como indicadores de éxito el aumento del valor agregado generado en el país y el nivel de localización de la producción.



Exhortó a la comunidad empresarial a reforzar su capacidad de gestión, acelerar la innovación tecnológica, cumplir estrictamente la legislación y ampliar su participación en las cadenas de valor nacionales e internacionales.



Expresó su confianza en que la coordinación entre el Gobierno, las administraciones locales y el sector privado permitirá movilizar plenamente los recursos disponibles, transformar los desafíos en oportunidades y sentar las bases para un crecimiento económico sostenible de dos dígitos./.