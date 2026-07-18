Cultura-Deporte

Da Nang celebrará Festival Internacional del Ginseng Ngoc Linh y de plantas medicinales

Da Nang celebrará el primer Festival Internacional del Ginseng Ngoc Linh 2026 para promover este producto emblemático y la industria medicinal vietnamita.

Ginseng Ngoc Linh está estrechamente vinculado al ecosistema forestal, el conocimiento indígena, la vida y los medios de subsistencia de las minorías étnicas de la región montañosa de Ngoc Linh. (Foto: chinhphu.vn)
Ginseng Ngoc Linh está estrechamente vinculado al ecosistema forestal, el conocimiento indígena, la vida y los medios de subsistencia de las minorías étnicas de la región montañosa de Ngoc Linh. (Foto: chinhphu.vn)

Da Nang (VNA) - Con el propósito de posicionar el ginseng Ngoc Linh, considerado un "tesoro nacional" de Vietnam, en el mercado internacional, la ciudad de Da Nang organizará por primera vez el Festival Internacional del Ginseng Ngoc Linh y de Plantas Medicinales 2026, con la aspiración de convertirlo en un evento anual de alcance nacional e internacional que impulse el desarrollo de la industria de las plantas medicinales y del turismo de bienestar.

El festival se celebrará del 1 al 3 de agosto de 2026 en el Parque APEC y en las zonas de cultivo de ginseng y plantas medicinales de Tra Linh, Nam Tra My, Tra Van, Ben Hien, Tra Leng y Tra Tap. El programa incluirá diez actividades de carácter cultural, científico, comercial, de promoción de inversiones y turístico.

Ho Quang Buu, vicepresidente del Comité Popular de Da Nang, afirmó que la ciudad busca consolidar la marca "Ginseng de Vietnam", con el ginseng Ngoc Linh como producto emblemático, al tiempo que intensificará las acciones de promoción para elevar el valor y el prestigio de este producto en los mercados internacionales.

Asimismo, señaló que la administración local reforzará los controles de calidad y trazabilidad, además de endurecer las sanciones contra la producción y comercialización de productos falsificados, con el fin de proteger la marca del ginseng Ngoc Linh y fortalecer la confianza de los consumidores.

En este sentido, todos los productos que se exhiban durante el festival serán sometidos a estrictos procesos de verificación y certificación de origen, con el objetivo de garantizar que únicamente aquellos que cumplan los estándares establecidos sean presentados al público.

Bajo el lema "Ginseng Ngoc Linh, la esencia de las plantas medicinales del mundo", el festival no solo promoverá el valor de esta especie y de otras plantas medicinales de Vietnam, sino que también servirá como plataforma de encuentro entre autoridades, científicos, empresas e inversionistas nacionales y extranjeros.

La cita buscará fortalecer toda la cadena de valor del sector, desde el desarrollo de las zonas de cultivo y la investigación científica hasta la transferencia tecnológica, el procesamiento de alto valor agregado y la comercialización de los productos.

Se prevé la participación de alrededor de 60 stands de localidades, empresas y organizaciones nacionales e internacionales, en los que se exhibirán ginseng Ngoc Linh, otras variedades de ginseng, plantas medicinales y productos derivados destinados a las industrias farmacéutica, sanitaria, alimentaria, cosmética y de procesamiento./.

VNA
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