Intercambios culturales y entre los pueblos fortalecen amistad entre Vietnam y Tailandia

Bangkok (VNA) - El embajador de Vietnam en Tailandia, Pham Viet Hung, destacó el papel de las universidades y de los intercambios culturales y entre los pueblos en el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países, durante un seminario académico celebrado en Bangkok con motivo del 50.º aniversario del establecimiento de los vínculos diplomáticos bilaterales.



Las declaraciones fueron realizadas en el seminario académico "Hacia el 50.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Tailandia y Vietnam: Conexión entre los pueblos e intercambios culturales", organizado la víspera por la Universidad de Chulalongkorn como parte de las actividades conmemorativas de este aniversario.



En su intervención, titulada "El futuro de las relaciones entre Tailandia y Vietnam tras 50 años de vínculos diplomáticos", Viet Hung afirmó que Tailandia ocupa un lugar especial en la historia contemporánea de Vietnam, al ser el único país del Sudeste Asiático donde el Presidente Ho Chi Minh vivió y desarrolló actividades revolucionarias.



Asimismo, señaló que los sitios conmemorativos dedicados al líder vietnamita en Nakhon Phanom, Udon Thani y Phichit siguen siendo símbolos de la amistad y el respeto mutuo entre ambos pueblos.



El embajador destacó que estos lazos históricos continúan fortaleciéndose mediante los intercambios culturales y entre los pueblos. En 2025, más de 1,1 millones de vietnamitas y tailandeses visitaron el país vecino. Además, la comunidad de más de 100.000 vietnamitas residente en Tailandia desempeña un papel esencial como puente de amistad, mientras que unas 20 asociaciones de hermanamiento entre provincias y ciudades impulsan la cooperación en educación, cultura, turismo y comercio.



Con vistas a profundizar las relaciones bilaterales, propuso ampliar los programas de intercambio de estudiantes y profesores, promover proyectos conjuntos de investigación entre universidades, expandir la enseñanza del vietnamita en Tailandia y del tailandés en Vietnam, fomentar el turismo, los intercambios juveniles y la cooperación entre localidades, así como continuar preservando los sitios conmemorativos de Ho Chi Minh en Tailandia como símbolos de una amistad duradera.



Durante el seminario, académicos tailandeses presentaron ponencias sobre las tendencias del desarrollo socioeconómico de Vietnam y sobre la "Nueva era del ascenso de la nación". Uno de los momentos más destacados fue la mesa redonda dedicada a la enseñanza del vietnamita en Tailandia, con la participación de docentes de las universidades Chulalongkorn, Chiang Mai, Thammasat, Ramkhamhaeng y Udonthani Rajabhat.



En ese contexto, el profesor asistente y doctor Morragotwong Phumplab, de la Universidad de Thammasat, afirmó que el idioma vietnamita constituye un puente fundamental para acercar a los pueblos de ambos países.



Por su parte, la profesora Thanattha Jantem, de la Universidad de Naresuan, consideró que ampliar la enseñanza del vietnamita en Tailandia y del tailandés en Vietnam contribuirá a fortalecer la cooperación económica y social, así como los intercambios culturales. En la actualidad, el vietnamita ya es considerado un "idioma estratégico" en Tailandia, reflejo del creciente desarrollo de las relaciones entre ambos países del Sudeste Asiático./.

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