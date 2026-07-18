La miel de manglar de Xuan Thuy impulsa su marca en Ninh Binh

Cada temporada de floración de los árboles su y vet en los bosques de manglar de la costa, el Parque Nacional de Xuan Thuy, en la provincia de Ninh Binh, recibe decenas de miles de colonias de abejas atraídas por el abundante néctar. Producida a partir de las flores del ecosistema de manglar, la miel de su y vet destaca por su sabor característico y su pureza, cualidades que le han ganado el favor del mercado y contribuyen a mejorar los ingresos de los apicultores y de las comunidades de la zona de amortiguamiento.