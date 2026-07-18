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Cada año, entre 5.000 y 6.000 colonias de abejas son trasladadas al Parque Nacional de Xuan Thuy para aprovechar la floración de los árboles su y vet. (Foto: VNA)
Cada año, entre 5.000 y 6.000 colonias de abejas son trasladadas al Parque Nacional de Xuan Thuy para aprovechar la floración de los árboles su y vet. (Foto: VNA)
Desde 2025, numerosos apicultores han incorporado abejas de raza importada, de mayor rendimiento y mejor adaptadas a zonas con una floración estable. (Foto: VNA)
Desde 2025, numerosos apicultores han incorporado abejas de raza importada, de mayor rendimiento y mejor adaptadas a zonas con una floración estable. (Foto: VNA)
Un apicultor extrae los cuadros de una colmena para comprobar la calidad de la miel. (Foto: VNA)
Un apicultor extrae los cuadros de una colmena para comprobar la calidad de la miel. (Foto: VNA)
Un apicultor inspecciona una colonia para evaluar la calidad de la miel. (Foto: VNA)
Un apicultor inspecciona una colonia para evaluar la calidad de la miel. (Foto: VNA)
Un apicultor reorganiza los cuadros dentro de la colmena para garantizar las mejores condiciones de producción de miel. (Foto: VNA)
Un apicultor reorganiza los cuadros dentro de la colmena para garantizar las mejores condiciones de producción de miel. (Foto: VNA)
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La miel de manglar de Xuan Thuy impulsa su marca en Ninh Binh

Cada temporada de floración de los árboles su y vet en los bosques de manglar de la costa, el Parque Nacional de Xuan Thuy, en la provincia de Ninh Binh, recibe decenas de miles de colonias de abejas atraídas por el abundante néctar. Producida a partir de las flores del ecosistema de manglar, la miel de su y vet destaca por su sabor característico y su pureza, cualidades que le han ganado el favor del mercado y contribuyen a mejorar los ingresos de los apicultores y de las comunidades de la zona de amortiguamiento.

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#miel de manglar de Xuan Thuy #Parque Nacional de Xuan Thuy #Ninh Binh

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