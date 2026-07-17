Declaran estado de emergencia por desastres naturales en comuna de Muong Than

Lai Chau, Vietnam (VNA)- El Comité Popular de la provincia vietnamita de Lai Chau declaró el estado de emergencia debido a los desastres naturales provocados por las intensas lluvias prolongadas en la comuna de Muong Than y en un punto afectado por un deslizamiento de tierra que interrumpió un tramo de la Carretera Nacional 12, en la comuna de Le Loi.



Entre el 15 y el 17 de julio, las lluvias intensas y persistentes provocaron inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en toda la provincia, causando graves daños a bienes públicos y propiedades de la población.



Según el informe más reciente del Comité Popular provincial, hasta las 15:30 horas del 17 de julio, los desastres habían dejado un muerto, dos heridos y cinco personas desaparecidas.



Las inundaciones también ocasionaron cuantiosas pérdidas materiales. En Muong Than, las riadas destruyeron por completo 13 viviendas en tres aldeas, obligando a evacuar de urgencia a sus habitantes, mientras numerosas zonas quedaron aisladas. En la comuna de Pa U, los deslizamientos afectaron cinco viviendas, de las cuales cuatro colapsaron totalmente y una se encuentra en alto riesgo de derrumbe.



La comuna de Muong Than es la más afectada por los recientes desastres naturales. (Foto: VNA)



Las inundaciones repentinas y el anegamiento también provocaron importantes daños en arrozales, cultivos, instalaciones de acuicultura y otros bienes de la población. Las autoridades aún no han concluido la evaluación total de las pérdidas.



Las principales vías de transporte, incluidas las carreteras nacionales 32, 279 y 12, así como numerosas carreteras locales que conectan aldeas y comunas, permanecen bloqueadas por deslizamientos de tierra, lo que ha provocado graves interrupciones del tráfico.



El Comité Popular provincial ordenó a los departamentos, organismos, fuerzas armadas y autoridades locales movilizar todos los recursos disponibles para responder a las inundaciones y deslizamientos de tierra y acelerar las labores de recuperación, con el fin de evitar retrasos y prevenir nuevas emergencias.



En Muong Than, la zona más afectada, las autoridades provinciales establecieron de inmediato un grupo de trabajo que se desplazó al lugar del desastre para dirigir las operaciones de rescate y asistencia.



Lai Chau también movilizó todas las fuerzas disponibles para apoyar las labores de salvamento y evacuar de manera urgente a los hogares ubicados en zonas de alto riesgo hacia lugares seguros previamente designados, entre ellos escuelas, centros comunitarios y edificios administrativos. Hasta el momento, un total de 20 hogares de las comunas de Muong Than, Pa U y Le Loi han sido trasladados a zonas seguras.



Las autoridades instalaron barreras y puestos de control en las áreas peligrosas para impedir el acceso de personas y vehículos, al tiempo que desplegaron alrededor de 20 vehículos y maquinaria pesada para retirar los escombros provocados por los deslizamientos y despejar las zonas inundadas, con el objetivo de restablecer temporalmente el acceso para las labores de rescate y reanudar el tránsito lo antes posible./.