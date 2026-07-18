Vietnam envía mensajes de felicitación a Filipinas por el 50.º aniversario de sus relaciones diplomáticas

Hanoi (VNA) - Con motivo del 50.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Filipinas (1976-2026), los máximos dirigentes vietnamitas hicieron llegar sus felicitaciones a sus homólogos filipinos.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, junto con el primer ministro, Le Minh Hung, enviaron un mensaje al presidente filipino, Ferdinand Romualdez Marcos Jr.



Asimismo, el titular de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, felicitó al presidente de la Cámara de Representantes de Filipinas, Faustino G. Dy III, y al presidente del Senado, Sherwin T. Gatchalian.



Por su parte, el miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, trasladó sus felicitaciones al secretario general del Partido Federal de Filipinas, Rodolfo T. Albano III.



En la misma ocasión, el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, hizo llegar sus felicitaciones a su homóloga filipina, Maria Theresa Lazaro./.

VNA