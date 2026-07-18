Vietnam y Laos fortalecen cooperación comercial hacia la meta de 10 mil millones de dólares

Vientiane (VNA) - Más de 120 representantes de organismos públicos, asociaciones sectoriales y empresas de Vietnam y Laos participaron en el Foro de Intercambio Empresarial Vietnam-Laos 2026, celebrado con el objetivo de fortalecer los vínculos entre las empresas e impulsar el comercio bilateral hacia la meta estratégica de 10 mil millones de dólares.



El evento tuvo lugar el 17 de julio en Vientiane, en el marco de la Feria Comercial Vietnam-Laos 2026 (VIETLAO EXPO 2026).



Al intervenir en el foro, el subdirector de la Agencia de Promoción Comercial del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, Bui Quang Hung, afirmó que la cooperación económica, comercial y en materia de inversión continúa siendo uno de los pilares fundamentales de las relaciones entre Vietnam y Laos.



Señaló que, para alcanzar el objetivo de elevar el comercio bilateral a 10 mil millones de dólares, ambos países deben fortalecer la conexión directa entre sus empresas, reducir los costos intermedios, mejorar la infraestructura logística transfronteriza e intensificar las actividades de promoción comercial tanto presenciales como en plataformas digitales.



Por su parte, el subdirector del Departamento de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio de Laos, Chattouphonh Nakhavith, destacó que su país está mejorando el entorno de inversión mediante la simplificación de los trámites administrativos, la digitalización del sistema nacional de ventanilla única y la ampliación de los incentivos en las zonas económicas especiales.



Asimismo, alentó a las empresas vietnamitas a invertir en sectores estratégicos, como la agricultura orgánica y la industria de procesamiento, con el fin de desarrollar cadenas de valor sostenibles entre ambas economías.



Las ponencias presentadas durante el foro indicaron que el comercio bilateral mantiene un crecimiento estable gracias a la aplicación eficaz del Acuerdo Comercial Bilateral y del Acuerdo de Comercio Fronterizo entre Vietnam y Laos.



La estructura del intercambio comercial presenta un marcado carácter complementario. Vietnam exporta a Laos acero, vehículos de transporte, maquinaria, productos textiles y confecciones, así como productos agroalimentarios procesados; mientras que Laos suministra caucho, madera, minerales y diversos productos agrícolas destinados a la producción en Vietnam.



No obstante, los participantes coincidieron en que el volumen actual del comercio aún no refleja plenamente el potencial de cooperación entre ambos países. En ese sentido, consideraron necesario seguir mejorando la infraestructura de transporte, agilizar los procedimientos aduaneros, reducir los costos logísticos y perfeccionar los mecanismos de pago en monedas nacionales para facilitar el comercio y la inversión.



Al margen del foro, numerosas empresas informaron de resultados positivos en las actividades de vinculación comercial. La empresa vietnamita Hoang Hiep F&B estableció contacto con dos potenciales socios laosianos para introducir sus productos en cadenas de supermercados y ampliar las exportaciones de café Robusta.



Por su parte, la empresa laosiana Khua Luk Sao Kok inició conversaciones con socios vietnamitas para desarrollar un proyecto conjunto de procesamiento de alimentos.



El foro concluyó con la firma de decenas de memorandos de entendimiento y acuerdos marco, sentando una base sólida para alcanzar la meta de elevar el comercio bilateral a cuatro mil millones de dólares en 2026 y avanzar posteriormente hacia el objetivo estratégico de 10 mil millones de dólares en los próximos años./.

VNA