Vietnam y China promueven el intercambio juvenil y la conectividad empresarial

Beijing (VNA) - Un seminario sobre jóvenes destacados de Vietnam y China se celebró recientemente en Beijing con el objetivo de materializar el consenso alcanzado por los líderes de alto nivel de ambos países sobre el fortalecimiento de los intercambios juveniles y crear nuevas oportunidades de cooperación entre los dos pueblos.



La actividad, organizada la víspera, también sirvió como un foro para que expertos, empresarios y jóvenes de ambas naciones intercambiaran experiencias, compartieran ideas y ampliaran la cooperación.



Al intervenir en el evento, el embajador de Vietnam en China, Pham Thanh Binh, valoró la activa participación de los delegados, al considerar que demuestra que la cooperación entre ambos países no solo es impulsada por los Gobiernos, sino también por la comunidad empresarial y la juventud.



Reiteró que Vietnam siempre concede gran importancia al fortalecimiento de la cooperación con China y busca ampliar los intercambios entre jóvenes, universidades, institutos de investigación, empresas y centros de innovación de ambos países.



Por su parte, el presidente del Comité Organizador del Festival Cultural de la Amistad Internacional de China (CIFCF), Cui Yongan, informó que, durante los últimos 28 años, esa entidad ha mantenido relaciones amistosas con más de 100 embajadas y más de 10 organizaciones de las Naciones Unidas en China.



Destacó que la Embajada de Vietnam en China constituye uno de sus socios más importantes y ha contribuido significativamente a promover los intercambios culturales y la amistad entre ambos países.

El embajador de Vietnam en China, Pham Thanh Binh (centro), habla en el evento. (Fuente: VNA)



Asimismo, afirmó que la celebración del seminario representa un paso concreto para hacer realidad el consenso de los líderes de las dos naciones de que la amistad entre Vietnam y China nace de sus pueblos y que el futuro de esa relación reside en la juventud.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Beijing, el consejero comercial de la Embajada de Vietnam en China, Nong Duc Lai, calificó el seminario como una importante actividad diplomática que no solo contribuye a fortalecer la amistad entre las jóvenes generaciones de ambos países, sino que también crea oportunidades para promover los intercambios y la cooperación económica y comercial.



Añadió que la participación de empresas e institutos de investigación de ambas naciones permite a los asistentes compartir experiencias, buscar oportunidades de inversión y negocios, contribuyendo así a profundizar la asociación estratégica integral entre Vietnam y China.



Durante el encuentro, los delegados y empresarios compartieron sus necesidades de cooperación y experiencias de desarrollo, al tiempo que analizaron oportunidades de colaboración en ámbitos como el comercio, la transformación digital, la tecnología aeronáutica, la salud y el desarrollo sostenible.



También debatieron sobre mecanismos de inversión, políticas, procedimientos y tendencias del mercado, con el fin de ayudar a las empresas jóvenes a definir estrategias de desarrollo acordes con las nuevas tendencias.



Por su parte, Chen Junqun, vicepresidenta del Instituto Chino de Investigación Económica, destacó que la organización del seminario por parte de la Embajada de Vietnam en Beijing, en un momento en que ambos países avanzan hacia la implementación de nuevos objetivos de desarrollo, reviste una importancia práctica al contribuir a materializar el entendimiento común alcanzado por los líderes de alto nivel y sentar una base para promover los intercambios entre las generaciones jóvenes.



Subrayó además que los jóvenes desempeñan un papel fundamental en el futuro de cada nación y que el fortalecimiento de los intercambios en ciencia, tecnología, cultura y relaciones entre los pueblos abrirá nuevas orientaciones de cooperación, contribuyendo al desarrollo de los vínculos entre Vietnam y China.



Al evaluar las perspectivas de la cooperación bilateral, Chen Junqun señaló que el comercio entre ambos países continúa expandiéndose, reflejo de una base de colaboración económica cada vez más estrecha entre los dos socios estratégicos integrales.



Expresó finalmente su confianza en que, en el contexto del rápido crecimiento económico de Vietnam, la cooperación económica y comercial entre ambos países continuará ampliándose hacia nuevos ámbitos, con resultados cada vez más positivos en el futuro./.