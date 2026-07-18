Vietnam impulsa un mercado de activos tokenizados seguro y bajo supervisión

Hanoi (VNA) - La primera Cumbre Internacional sobre la Tokenización de Activos del Mundo Real en Vietnam (Vietnam RWA Summit 2026) se inauguró hoy en Hanoi bajo el lema "Soluciones para la tokenización de activos reales y oportunidades para liderar un mercado multimillonario".



Organizado por la Asociación de Blockchain y Activos Digitales de Vietnam, en colaboración con la Asociación Nacional de Ciberseguridad y la Asociación Inmobiliaria de Vietnam, y con el respaldo de la Comisión Estatal de Valores, el encuentro busca fortalecer el diálogo sobre políticas públicas, promover un marco regulatorio para los activos tokenizados, atraer inversión internacional y posicionar a Vietnam como un centro regional de activos del mundo real tokenizados (RWA) entre 2026 y 2030.



Durante la apertura, el vicepresidente de la Comisión Estatal de Valores Bui Hoang Hai destacó que la cumbre se celebra en un momento clave para el mercado financiero vietnamita, en medio del proceso de consolidación del marco jurídico para los activos digitales.



Recordó que la aprobación de la Ley de la Industria de Tecnología Digital y la Resolución 05/2025/NQ-CP, que establece un programa piloto para el mercado de activos tokenizados, incorporó por primera vez estos activos al sistema de supervisión estatal bajo criterios de prudencia, control y aplicación gradual.



El funcionario señaló que tecnologías como blockchain, los contratos inteligentes y las plataformas digitales de negociación están transformando el sistema financiero global. En este contexto, la tokenización de activos del mundo real se perfila como una tendencia con gran potencial para conectar activos físicos con el entorno digital, mejorar la transparencia, ampliar el acceso al financiamiento y movilizar nuevos recursos para la economía.



No obstante, subrayó que la tecnología no modifica la naturaleza económica ni jurídica de los activos. En consecuencia, los productos RWA deben sustentarse en activos reales, derechos patrimoniales legítimos, flujos financieros verificables y responsabilidades claramente definidas entre las partes participantes.



Explicó que la Comisión Estatal de Valores orientará el desarrollo del mercado a partir de cuatro ejes estratégicos: equilibrar la innovación con la gestión de riesgos; perfeccionar el marco regulatorio a partir de los resultados del programa piloto; reforzar la protección de los inversionistas mediante una mayor transparencia, gestión de riesgos y supervisión; y fortalecer la coordinación entre los organismos públicos, las empresas y los participantes del mercado.



Asimismo, reiteró que el objetivo de Vietnam no es expandir este mercado a cualquier costo, sino desarrollar las capacidades regulatorias, institucionales y de infraestructura necesarias para aprovechar las oportunidades de forma segura y controlada, consolidando al país como un destino confiable para el capital digital en la región.



En el mismo foro, el coronel Nguyen Hong Quan, subdirector del Departamento de Ciberseguridad y Prevención de Delitos de Alta Tecnología del Ministerio de Seguridad Pública, afirmó que blockchain, los activos digitales y la tokenización abren nuevas oportunidades para la economía, aunque también plantean importantes desafíos en materia de ciberseguridad, protección de datos y prevención de delitos tecnológicos.



Según el oficial, el desarrollo de este sector debe avanzar bajo un enfoque regulado que combine innovación, seguridad y cumplimiento de la legislación. En ese sentido, propuso que las plataformas blockchain y los activos tokenizados sean diseñados con el principio de "seguridad desde el origen", incorporando mecanismos de protección de datos, autenticación de usuarios, gestión de riesgos y respuesta ante incidentes desde las primeras etapas de desarrollo.



También instó a reforzar la transparencia y la rendición de cuentas de todos los participantes del mercado, así como a pasar de un modelo basado en la respuesta a las infracciones a uno centrado en la prevención temprana, mediante sistemas de alerta, detección de fraudes, lavado de dinero y otros delitos relacionados con el uso indebido de la tecnología.



Subrayó además la necesidad de fortalecer la cooperación entre las autoridades, las empresas y las organizaciones del sector, dado el carácter transfronterizo e interdisciplinario de los riesgos asociados a blockchain y los activos digitales.



Afirmó que la ciberseguridad no representa un obstáculo para la innovación, sino una condición indispensable para generar confianza y garantizar un desarrollo sostenible del ecosistema de activos digitales, sustentado en tecnologías seguras, datos protegidos, transacciones transparentes y una clara definición de responsabilidades.



La Vietnam RWA Summit 2026, que se celebra los días 18 y 19 de julio, reúne a expertos nacionales e internacionales para debatir sobre las tendencias globales de la tokenización de activos del mundo real, los modelos regulatorios, la prevención del lavado de dinero, la ciberseguridad, la protección de los inversionistas y las alianzas público-privadas para el desarrollo de este mercado./.

VNA