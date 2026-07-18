VinFast acelera su expansión en Sudeste Asiático con el lanzamiento de tres motos eléctricas en Indonesia

Yakarta (VNA) - VinFast continúa avanzando en su estrategia de expansión en el Sudeste Asiático con la presentación oficial de sus primeros tres modelos de motocicletas eléctricas en Indonesia: Evo, Feliz II y Viper, que ya están disponibles para los consumidores del país.



El lanzamiento, celebrado el 18 de julio en el parque Tribeca de Yakarta, marca un nuevo hito para la compañía vietnamita en uno de sus mercados prioritarios de la región. El director ejecutivo de la división de motocicletas eléctricas de VinFast Indonesia, Yordan Satriadi, señaló que, tras más de un mes de implementar el programa de pedidos anticipados, la empresa comenzó oficialmente a entregar sus vehículos a los clientes indonesios.



El modelo VinFast Evo se comercializa en Yakarta a un precio de 17,5 millones de rupias indonesias (unos 975 dólares), con cuatro opciones de color: negro, rojo, blanco y verde oliva. El modelo Feliz II tiene un precio de 18,5 millones de rupias (1.030 dólares), mientras que el Viper se vende por 22 millones de rupias (unos 1.230 dólares). Todos los precios incluyen el paquete de alquiler de baterías.



De acuerdo con VinFast, el Evo puede alcanzar una autonomía de hasta 150 kilómetros con dos baterías, mientras que el Feliz II y el Viper pueden recorrer aproximadamente 145 kilómetros con una carga completa. Los tres modelos están equipados con baterías LFP con estándar de resistencia al agua IP67 y cuentan con una garantía de batería de hasta seis años o 72.000 kilómetros.



Yordan Satriadi afirmó que VinFast seguirá actualizando la tecnología de baterías cuando se introduzcan nuevas mejoras en el futuro, con el objetivo de ofrecer productos cada vez más eficientes a los usuarios.



Como parte de la campaña de lanzamiento, los clientes que adquieran los vehículos el mismo día de la presentación recibirán un año adicional de servicio de alquiler de baterías, equivalente a 20 intercambios mensuales en la red de estaciones V-Green. Esta promoción también podrá convertirse en efectivo por un valor de 1,15 millones de rupias (unos 65 dólares).



La compañía prevé iniciar las entregas de vehículos durante julio, priorizando a los clientes que participaron en el programa de reserva anticipada. VinFast indicó que algunos colores con alta demanda podrían tener tiempos de espera más prolongados.



Actualmente, VinFast, en colaboración con V-Green, está desarrollando unas 2.000 estaciones de intercambio de baterías en todo Indonesia. Paralelamente, la empresa ha establecido una red de 20 concesionarios de motocicletas eléctricas en la zona metropolitana de Yakarta y en localidades como Kalimantan, Sulawesi y Bali, creando una base para sus próximos planes de crecimiento en el mercado indonesio./.

VNA