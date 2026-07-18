Nuevo ferrocarril entre Singapur y Malasia dinamizará vínculos económicos bilaterales

Singapur (VNA) - La entrada en funcionamiento del Sistema de Tránsito Rápido (RTS Link), que unirá Singapur con la ciudad malasia de Johor Bahru, impulsará significativamente el gasto de los consumidores y el comercio transfronterizo entre ambos países.



Así lo revela un estudio elaborado conjuntamente por la Federación Empresarial (SBF), la Asociación de Restaurantes y la Asociación de Minoristas de Singapur, publicado el pasado 15 de julio.



De acuerdo con el informe, los consumidores singapurenses gastarán unos mil 50 millones de dólares singapurenses adicionales al año (alrededor de 810 millones de dólares estadounidenses) en Johor Bahru, la ciudad más meridional de Malasia y limítrofe con el peuqeño Estado asiático, informó la agencia de noticias Xinhua.



El estudio estima, además, que los visitantes procedentes de Johor Bahru incrementarán su gasto anual en Singapur en 756 millones de dólares singapurenses (unos 583 millones de dólares estadounidenses).



Actualmente, los desplazamientos entre ambos territorios alcanzan los 19,4 millones de viajes de ida y vuelta al año desde Singapur hacia Johor Bahru y 5,9 millones en sentido inverso, utilizando los medios de transporte existentes.



Una vez que el RTS Link entre en operación, se prevé que genere otros 11,2 millones de viajes anuales desde Singapur hacia Johor Bahru y 3,3 millones en dirección contraria, lo que equivale a un flujo diario estimado de 39 mil 700 pasajeros.



No obstante, el informe advierte que la nueva conexión ferroviaria también podría intensificar la competencia para los sectores minorista y de alimentos y bebidas de Singapur, que ya enfrentan desafíos como la escasez de mano de obra, el aumento de los costos operativos y el encarecimiento de los alquileres.



El director ejecutivo de la SBF, Kok Ping Soon, afirmó que el impacto del proyecto será de carácter estructural, más que un cambio gradual. En ese sentido, señaló que las empresas deberán adaptarse y dejar de competir únicamente en precios, apostando por fortalecer su oferta de productos, mejorar la experiencia del cliente y elevar la productividad. Asimismo, subrayó la importancia de la colaboración entre el Gobierno y el sector empresarial para reforzar la competitividad en un mercado transfronterizo cada vez más integrado.



Singapur y Johor Bahru mantienen estrechos vínculos socioeconómicos. Sin embargo, los pasos fronterizos terrestres que conectan ambos territorios registran con frecuencia una fuerte congestión, especialmente durante las horas pico y los días festivos./.

VNA