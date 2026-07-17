Internacional

Indonesia inaugura su primera ruta internacional de transporte de contenedores desde Patimban

El puerto indonesio de Patimban abre su primera ruta internacional de contenedores para reforzar la logística, el comercio exterior y la conectividad global.

Contenedores de carga en el puerto de Priok, Yakarta, Indonesia. (Foto: VNA)
Contenedores de carga en el puerto de Priok, Yakarta, Indonesia. (Foto: VNA)

Yakarta (VNA)- El puerto de Patimban, en la provincia de Java Oriental, Indonesia, inauguró recientemente su primera ruta internacional de transporte de contenedores, marcando un hito importante en la integración de este puerto estratégico a la red logística global.

El nuevo servicio se inauguró con la llegada de un buque portacontenedores de la Mediterranean Shipping Company (MSC) procedente de Singapur, lo que marcó el inicio de las operaciones internacionales en la terminal de contenedores de Patimban.

Según medios locales, se espera que este evento contribuya a consolidar una red logística internacional más sólida y mejorar la competitividad del país en el comercio mundial.

Yukki Nugrahawan Hanafi, comisionado de PT Pelabuhan Patimban Internasional, afirmó que, como el archipiélago más grande del mundo, Indonesia necesita más puertos marítimos de gran escala.

Añadió que el país busca contar con una red portuaria integrada capaz de respaldar eficientemente las actividades comerciales internacionales, al tiempo que fortalece la resiliencia de la cadena de suministro nacional frente a las tensiones geopolíticas y las interrupciones del comercio mundial.

Hanafi, quien también es vicepresidente sénior de la Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios, afirmó que se espera la ruta atraiga más servicios de transporte marítimo internacional y amplíe las conexiones con destinos e Asia, Oriente Medio, Europa y América.

La terminal de contenedores de Patimban actualmente abarca unas 10 hectáreas y tiene una capacidad de manejo anual de 250 mil TEU (unidades equivalentes a veinte pies).

El lanzamiento de la primera ruta internacional de transporte marítimo de contenedores se considera un paso clave en la estrategia de Indonesia para convertir a Patimban en un importante centro logístico y una nueva puerta de entrada para las importaciones y exportaciones, lo que contribuirá a aliviar la congestión en Tanjung Priok, el mayor puerto marítimo del país./.

VNA
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