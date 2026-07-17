Indonesia atrae 5,8 mil millones de dólares en flujos de capital extranjero

Yakarta (VNA) - Indonesia atrajo alrededor de 105 billones de rupias (aproximadamente 5,8 mil millones de dólares) en capital extranjero a sus mercados financieros tras dos subidas de los tipos de interés de referencia en mayo y junio.



La subgobernadora principal del Banco de Indonesia, Destry Damayanti, declaró que el aumento acumulado de 100 puntos básicos en el tipo de interés del banco central se introdujo en respuesta a la creciente incertidumbre en los mercados financieros mundiales y la presión de salida de capitales que sufren las economías emergentes.



Damyanti afirmó que la medida se diseñó como una respuesta temporal pero adecuada para frenar la salida de capitales y restaurar la confianza de los inversores.



Según Damayanti, los títulos de rupias del Banco de Indonesia (SRBI) se han convertido en el instrumento más eficaz para atraer de nuevo a los inversores extranjeros al mercado financiero nacional.



Datos del banco central mostraron que, tras registrar salidas netas de capital extranjero en el primer trimestre de 2026, el mercado de bonos del gobierno indonesio se recuperó con entradas netas de 17,7 billones de rupias indonesias (IDR). Mientras tanto, la inversión extranjera acumulada en valores en rupias del Banco de Indonesia alcanzó los 174 billones de IDR.



Además de estabilizar el tipo de cambio, el Banco de Indonesia ha seguido apoyando el crecimiento económico mediante su política de liquidez macroprudencial. A finales de junio, su programa de incentivos de liquidez había proporcionado aproximadamente 479 billones de IDR a los bancos comerciales para apoyar el crédito y estimular la actividad económica.



Analistas señalan que el retorno del capital extranjero indica que las medidas de política del banco central han contribuido a restablecer la confianza en los mercados financieros de Indonesia, al tiempo que han fortalecido la resiliencia del país frente a las perturbaciones económicas externas y la continua volatilidad de los mercados globales./.

VNA