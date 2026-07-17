Indonesia reactiva reactor de investigación tras 15 años

Yakarta (VNA) - Indonesia ha reanudado oficialmente las operaciones de su reactor de investigación TRIGA 2000 después de casi 15 años fuera de funcionamiento, paso considerado clave para reforzar sus capacidades científicas en el ámbito nuclear y avanzar en sus planes de desarrollo de esa fuente de energía .



Según informó ANTARA, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Indonesia (BRIN) anunció el 16 de julio que el reactor TRIGA 2000, con una potencia de 1 MW y ubicado en Bandung, Java Occidental, volvió a funcionar tras completarse un amplio programa de modernización.



Inaugurado en 1965 durante el mandato de Sukarno, primer presidente de Indonesia, el reactor permanecía fuera de operación desde septiembre de 2011.



La Agencia Reguladora de Energía Nuclear (Bapeten) concedió al reactor una licencia de funcionamiento vigente hasta julio de 2027.



Los trabajos de renovación incluyeron la modernización del edificio del reactor, los sistemas de refrigeración y ventilación, las bombas secundarias, la torre de refrigeración y otros equipos esenciales, con el objetivo de mejorar la seguridad y la estabilidad de sus operaciones.



BRIN señaló que la reactivación del reactor permitirá impulsar la investigación nuclear, ampliar la cooperación científica con instituciones nacionales e internacionales y fortalecer la capacidad de Indonesia para el uso pacífico de la tecnología nuclear.



Aunque el país todavía no cuenta con centrales nucleares comerciales en funcionamiento, Indonesia ha construido una sólida plataforma científica en este campo mediante una red de reactores de investigación, la formación de especialistas y el desarrollo de instalaciones de medicina nuclear.



Como parte de su estrategia nacional de transición y diversificación energética, Indonesia prevé poner en marcha sus primeras centrales nucleares con una capacidad total aproximada de 500 MW a comienzos de la década de 2030. Posteriormente, el país aspira a ampliar la capacidad nuclear instalada hasta entre siete y ocho GW en la década de 2040 y alcanzar entre 35 y 37 GW hacia la década de 2060 para responder al aumento de la demanda eléctrica y garantizar un suministro energético más diversificado./.

VNA