Vietnam busca equilibrar innovación y seguridad en desarrollo de activos digitales

Hanoi (VNA) – Los participantes en la Cumbre Internacional sobre la Tokenización de Activos del Mundo Real en Vietnam (Vietnam RWA Summit 2026) destacaron la importancia de equilibrar la innovación con una gestión prudente de los riesgos mientras Vietnam desarrolla su mercado de activos del mundo real tokenizados (RWA, inglés).



En la cita, celebrada el 18 de julio, subrayaron que la confianza, una regulación adecuada y datos fiables son factores clave para un crecimiento sostenible.



Durante el evento, Phan Duc Trung, presidente de la Asociación de Blockchain y Activos Digitales de Vietnam (VBA), señaló que la inversión mundial en activos RWA tokenizados aumentó alrededor de un 300% en 2025, superando el crecimiento de muchas otras clases de activos digitales. Sin embargo, afirmó que el mayor desafío no reside en la propia tecnología de tokenización, sino en generar confianza entre los inversores.



Explicó que la tecnología blockchain puede facilitar la emisión, transferencia y liquidación de activos, pero no puede crear confianza ni mejorar la calidad de activos deficientes.



Un mercado saludable de activos tokenizados debe basarse en datos fiables, identidades verificables, información transparente sobre los activos y los flujos de efectivo, así como mecanismos eficaces de divulgación y supervisión, dijo.



Asimismo, destacó que los activos digitales deben desarrollarse sobre una sólida infraestructura jurídica y de datos antes de ampliar los canales de distribución.



En el caso de Vietnam, indicó que en los últimos 10 meses se han promulgado seis documentos legales, entre leyes, decretos y circulares, para establecer un marco regulatorio para los activos digitales, junto con los avances en materia de identidad y verificación digital. Con unos 17 millones de titulares de billeteras de criptomonedas y un flujo estimado de alrededor de 200.000 millones de dólares en activos digitales, Vietnam cuenta con un gran potencial para desarrollar un mercado de capital digital, siempre que consolide las bases institucionales y tecnológicas necesarias.



Phan Duc Trung, presidente de la Asociación de Blockchain y Activos Digitales de Vietnam (VBA), interviene en la sesión. (Foto: VNA)



Por su parte, Dang Van Thanh, exvicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Presupuestarios de la Asamblea Nacional de la XI legislatura, afirmó que la fragmentación y transferencia de activos mediante tecnología de registro distribuido pueden facilitar la contabilidad, la liquidación, el acceso al capital y la captación de fondos internacionales.



No obstante, señaló que estas oportunidades deben ir acompañadas de capacidades sólidas para identificar y gestionar riesgos tanto a nivel empresarial como nacional, con el fin de garantizar la seguridad financiera.



To Tran Hoa, subdirector del Departamento de Desarrollo del Mercado de Valores de la Comisión Estatal de Valores, informó que el marco piloto de Vietnam para el mercado de activos digitales ha sido diseñado para ser estricto y flexible al mismo tiempo. Los proveedores de servicios deberán cumplir elevados estándares de capacidad financiera y ciberseguridad, al tiempo que se permitirá la innovación en la emisión y cotización de activos.



Añadió que la concesión de licencias es solo el primer paso, ya que la supervisión continua y el perfeccionamiento del marco legal serán esenciales a medida que evolucione el mercado.



Expertos internacionales también compartieron experiencias de otros mercados. Wookeun Yoon, especialista financiero de la Oficina de Investigación Macroeconómica ASEAN+3 (AMRO), señaló que la tokenización no resuelve automáticamente los desafíos relacionados con la liquidez o la valoración, y destacó que muchos productos RWA exitosos siguen estando respaldados por instrumentos financieros tradicionales, como bonos gubernamentales y fondos del mercado monetario.



Kevin Iwanaga, director de Estrategia y Relaciones del Centro Financiero Internacional de Vietnam en la ciudad de Da Nang, afirmó que Vietnam debe centrarse en construir un ecosistema financiero digital regulado en lugar de fomentar actividades especulativas.

Destacó los planes del centro para desarrollar un entorno de pruebas regulatorio (sandbox) con normas claras sobre participantes, límites de negociación, divulgación de información y requisitos de custodia.



Los expertos coincidieron en que, aunque la experiencia internacional ofrece valiosas lecciones, Vietnam debe desarrollar un modelo adaptado a su propio marco jurídico, nivel de madurez del mercado y capacidad de supervisión. Con su tamaño de mercado, crecientes capacidades tecnológicas y un entorno político cada vez más favorable, el país está bien posicionado para ampliar nuevos canales de movilización de capital y fortalecer su papel en el ecosistema financiero digital regional.



El Vietnam RWA Summit 2026, celebrado del 18 al 19 de julio, es la primera conferencia internacional de Vietnam dedicada a la tokenización de activos del mundo real. El evento sirve como plataforma para que responsables políticos, reguladores y líderes empresariales debatan las condiciones institucionales, tecnológicas y regulatorias necesarias para impulsar el desarrollo del mercado nacional de activos digitales./.