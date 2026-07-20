Inversor kazajo propone construir planta de procesar cáscara de arroz en Dong Thap

Dong Thap, Vietnam (VNA) - El Comité Popular de la provincia vietnamita de Dong Thap se reunió con el embajador de Kazajistán en Vietnam para analizar una propuesta de inversión destinada a construir en esta localidad una planta que procesará un millón de toneladas de cáscara de arroz procedente de la región del delta del Mekong para producir electricidad y compuestos de ferrosilicio anticorrosivos.

El embajador de Kazajistán en Vietnam, Kanat Tumysh, señaló que el proyecto tiene como objetivo impulsar el desarrollo económico en los sectores de energía, agricultura y alta tecnología.

Se prevé que la planta utilice anualmente un millón de toneladas de subproductos agrícolas, principalmente cáscara de arroz, para generar electricidad y producir compuestos y aleaciones de ferrosilicio. La materia prima será suministrada por cuatro localidades vietnamitas: Quang Ninh, Can Tho, An Giang y Dong Thap.

Para la ejecución del proyecto, el inversor kazajo requerirá una estrecha coordinación entre agricultores, cooperativas, empresas de transporte y autoridades locales de las tres provincias del delta del Mekong: Can Tho, An Giang y Dong Thap.

El emplazamiento de la planta deberá cumplir tres criterios fundamentales establecidos por el inversor: contar con un acceso conveniente a vías fluviales interiores para transportar grandes volúmenes de cáscara de arroz; estar cerca de líneas de transmisión eléctrica de alta tensión para suministrar hasta 160 MW de electricidad a la red nacional; y ubicarse en el área de abastecimiento de cáscara de arroz que comprende Dong Thap, An Giang y Can Tho.

El inversor también espera que las autoridades faciliten la conexión con grandes empresas arroceras de Dong Thap para que puedan acordar la compactación de la cáscara de arroz hasta reducirla a una cuarta parte de su volumen original, formando bloques de 400 kg, con el fin de mejorar la eficiencia del transporte y la manipulación. Además, busca establecer vínculos con compañías navieras que operan grandes embarcaciones de carga fluvial para apoyar el transporte de materias primas.

Nguyen Thanh Dieu, vicepresidente del Comité Popular provincial, informó que Dong Thap cultiva alrededor de 611.000 hectáreas de arroz al año y cuenta con 68 empresas arroceras, que producen más de tres millones de toneladas de arroz y aproximadamente 600.000 toneladas de cáscara de arroz anualmente.

De este volumen, las fábricas arroceras locales utilizan unas 300.000 toneladas de cáscara al año como combustible para sus propias operaciones y para producir pellets de biomasa destinados a plantas industriales de Dong Thap y provincias vecinas. El volumen restante aún necesita ser aprovechado de manera eficaz para evitar el desperdicio de este valioso subproducto agrícola, destacó.

El funcionario señaló que dos posibles ubicaciones son adecuadas para la planta propuesta: el parque industrial de Lai Vung, con una superficie de 260 hectáreas, y el complejo industrial de Dinh An, de 49 hectáreas. Sin embargo, actualmente Lai Vung no cuenta con ninguna instalación dedicada al procesamiento de cáscara de arroz para obtener productos industriales de alto valor.

Por ello, Nguyen Thanh Dieu encargó al Departamento provincial de Agricultura y Medio Ambiente identificar un emplazamiento que cumpla los tres requisitos principales del inversor. Asimismo, pidió al Departamento de Construcción realizar un estudio sobre los terrenos disponibles dentro de los parques y complejos industriales para acelerar la atracción de inversiones./.