Vietnam reúne a científicos internacionales en un foro dedicado a materiales topológicos cuánticos

Gia Lai, Vietnam (VNA) - Más de 30 científicos, doctorandos e investigadores jóvenes procedentes de 12 países se reunieron hoy en la segunda Escuela avanzada sobre materiales topológicos cuánticos, efectuada en el barrio Quy Nhon Nam, de la provincia vietnamita de Gia Lai.



El evento fue organizado por la Asociación Científica Encuentro Vietnam y el Centro Internacional para la Ciencia y la Educación Interdisciplinaria (ICISE).



El programa cuenta con la participación de destacados profesores y especialistas internacionales en física cuántica y ciencia de materiales, quienes ofrecen una sólida formación teórica y presentan los avances más recientes en la investigación sobre materiales topológicos cuánticos.



Según los organizadores, la escuela no solo busca fortalecer el conocimiento científico, sino también potenciar las capacidades de investigación en tecnologías cuánticas en el Sudeste Asiático, promover la cooperación internacional y fomentar un entorno académico abierto para las nuevas generaciones de científicos.



Como actividad paralela, el 23 de julio el ICISE organizará una conferencia de divulgación científica a cargo del profesor Dam Thanh Son, de la Universidad de Chicago (Estados Unidos) y ganador de la Medalla Dirac 2018.





La escuela atrae a muchos científicos internacionales. Foto: VNA

La actividad, dirigida a estudiantes y al público interesado en la ciencia, se celebrará de forma presencial en el ICISE y será transmitida en directo a través de Facebook y YouTube.



El vicepresidente del Comité Popular de la provincia de Gia Lai, Lam Hai Giang, señaló que la elección de los materiales topológicos cuánticos como tema central refleja una visión orientada hacia un campo científico de vanguardia, capaz de sentar las bases para tecnologías del futuro como la computación cuántica, las comunicaciones cuánticas y los materiales inteligentes.



Asimismo, subrayó que invertir en las ciencias básicas equivale a invertir en el desarrollo futuro de cualquier nación.



Añadió que esta escuela no solo ofrece cursos especializados de alto nivel, sino que también constituye un espacio de encuentro para la comunidad científica, favoreciendo el surgimiento de nuevas ideas de investigación y el establecimiento de colaboraciones a largo plazo.



Por su parte, el profesor Tran Thanh Van valoró que el Gobierno de Vietnam haya definido la ciencia cuántica como una de sus prioridades estratégicas nacionales y respalde el desarrollo del Centro de Ciencia Cuántica del ICISE.



En su opinión, esta iniciativa permitirá a Vietnam integrarse de manera más profunda en la red mundial de investigación cuántica.



El profesor también destacó que la escuela representa un paso significativo en el objetivo de convertir al ICISE en un centro de referencia para la cooperación científica internacional, donde los jóvenes investigadores puedan intercambiar conocimientos con expertos de primer nivel y ampliar sus redes de colaboración.



Está previsto que el programa se prolongue hasta el 24 de julio./.