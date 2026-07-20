Cie-Tec

Vietnam reúne a científicos internacionales en un foro dedicado a materiales topológicos cuánticos

Más de 30 científicos, doctorandos e investigadores jóvenes procedentes de 12 países se reunieron hoy en la segunda Escuela avanzada sobre materiales topológicos cuánticos, efectuada en el barrio Quy Nhon Nam, de la provincia vietnamita de Gia Lai.

El vicepresidente del Comité Popular Provincial, Lam Hai Giang, pronuncia un discurso. Foto: VNA
El vicepresidente del Comité Popular Provincial, Lam Hai Giang, pronuncia un discurso. Foto: VNA

Gia Lai, Vietnam (VNA) - Más de 30 científicos, doctorandos e investigadores jóvenes procedentes de 12 países se reunieron hoy en la segunda Escuela avanzada sobre materiales topológicos cuánticos, efectuada en el barrio Quy Nhon Nam, de la provincia vietnamita de Gia Lai.

El evento fue organizado por la Asociación Científica Encuentro Vietnam y el Centro Internacional para la Ciencia y la Educación Interdisciplinaria (ICISE).

El programa cuenta con la participación de destacados profesores y especialistas internacionales en física cuántica y ciencia de materiales, quienes ofrecen una sólida formación teórica y presentan los avances más recientes en la investigación sobre materiales topológicos cuánticos.

Según los organizadores, la escuela no solo busca fortalecer el conocimiento científico, sino también potenciar las capacidades de investigación en tecnologías cuánticas en el Sudeste Asiático, promover la cooperación internacional y fomentar un entorno académico abierto para las nuevas generaciones de científicos.

Como actividad paralela, el 23 de julio el ICISE organizará una conferencia de divulgación científica a cargo del profesor Dam Thanh Son, de la Universidad de Chicago (Estados Unidos) y ganador de la Medalla Dirac 2018.

vnanet-potal-gia-lai-quy-tu-cac-nha-khoa-hoc-quoc-te-tai-truong-hoc-nang-cao-ve-vat-lieu-to-po-luong-tu-lan-thu-hai-8899657.jpg
La escuela atrae a muchos científicos internacionales. Foto: VNA

La actividad, dirigida a estudiantes y al público interesado en la ciencia, se celebrará de forma presencial en el ICISE y será transmitida en directo a través de Facebook y YouTube.

El vicepresidente del Comité Popular de la provincia de Gia Lai, Lam Hai Giang, señaló que la elección de los materiales topológicos cuánticos como tema central refleja una visión orientada hacia un campo científico de vanguardia, capaz de sentar las bases para tecnologías del futuro como la computación cuántica, las comunicaciones cuánticas y los materiales inteligentes.

Asimismo, subrayó que invertir en las ciencias básicas equivale a invertir en el desarrollo futuro de cualquier nación.

Añadió que esta escuela no solo ofrece cursos especializados de alto nivel, sino que también constituye un espacio de encuentro para la comunidad científica, favoreciendo el surgimiento de nuevas ideas de investigación y el establecimiento de colaboraciones a largo plazo.

Por su parte, el profesor Tran Thanh Van valoró que el Gobierno de Vietnam haya definido la ciencia cuántica como una de sus prioridades estratégicas nacionales y respalde el desarrollo del Centro de Ciencia Cuántica del ICISE.

En su opinión, esta iniciativa permitirá a Vietnam integrarse de manera más profunda en la red mundial de investigación cuántica.

El profesor también destacó que la escuela representa un paso significativo en el objetivo de convertir al ICISE en un centro de referencia para la cooperación científica internacional, donde los jóvenes investigadores puedan intercambiar conocimientos con expertos de primer nivel y ampliar sus redes de colaboración.

Está previsto que el programa se prolongue hasta el 24 de julio./.

VNA
#materiales topológicos cuánticos #CPTPP #NQ 59
Seguir VietnamPlus

Vietnam - Nueva era

Integración internacional

Noticias relacionadas

Ver más

La edición 2026 de las "Soluciones de Innovación de Vietnam" (Viet Nam AI Innovation Challenge – VAIC 2026). (Foto: VNA)

VAIC 2026 impulsa soluciones de IA para Vietnam

El Viet Nam AI Innovation Challenge (VAIC 2026) reunió en Hanoi a 1.500 participantes y 340 equipos en un hackathon de 48 horas. Organizado por el Centro Nacional de Innovación (NIC) junto a Meta y FPT, el certamen premió prototipos de IA orientados al sector financiero, la administración y la industria, garantizando incubación y capital para su salto al mercado.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, entrega el Premio VinFuture. (Foto: VNA)

VinFuture impulsa redes científicas globales para Vietnam

Tras cinco años de trayectoria, el Premio VinFuture (promovido por Vingroup) consolida redes de investigación entre científicos de prestigio internacional —incluyendo premios Nobel— e instituciones vietnamitas para implementar proyectos clave en nuevos materiales, agricultura sostenible frente a plagas, y salud pública asistida por inteligencia artificial.

Vietnam prioriza la ciencia, tecnología e innovación en su estrategia de desarrollo

Vietnam prioriza la ciencia, tecnología e innovación en su estrategia de desarrollo

En los últimos años, la implementación de la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político sobre el impulso al desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional ha llevado a numerosas provincias y ciudades de Vietnam a diseñar programas de acción, promover la aplicación de nuevas tecnologías y fomentar modelos de desarrollo innovadores. No obstante, la experiencia práctica también ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir perfeccionando el marco institucional, los mecanismos de financiación y la infraestructura, con el fin de movilizar más recursos para el desarrollo.

Gracias a sus actividades activas, la empresa Wistron Infocomm Vietnam en el Parque Industrial Dong Van III, ha incrementado su capital de inversión en 284 millones de dólares. (Fuente: VNA)

Doble transformación redefine industria manufacturera de Vietnam

La industria de procesamiento y manufactura de Vietnam avanza hacia un modelo de "doble transformación", que integra la producción sostenible con la inteligencia artificial (IA), obligando a las empresas vietnamitas a acelerar la innovación para mejorar su competitividad y mantener su posición en la cadena de suministro global.

Resolución 57 logra avances tempranos en ciencia y tecnología, y en la transformación digital

Resolución 57 logra avances tempranos en ciencia y tecnología, y en la transformación digital

Como parte de la implementación continua y decidida de las tareas establecidas en la Resolución n.º 57-NQ/TW, emitida por el Buró Político el 22 de diciembre de 2024, sobre los avances estratégicos en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, el Ministerio de Ciencia y Tecnología logró resultados positivos en una amplia variedad de ámbitos durante mayo de 2026.