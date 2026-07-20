Vietnam reafirma su compromiso con los derechos humanos y el desarme nuclear en la AMM-59

Manila (VNA) - Vietnam reafirmó hoy su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, así como con el desarme y la no proliferación nuclear, durante la 59.ª Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN (AMM-59).



En representación del país, el vicecanciller vietnamita Dang Hoang Giang destacó la voluntad de Hanoi de fortalecer la cooperación regional en ambos ámbitos y de contribuir activamente a la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible.



Dang Hoang Giang encabezó la delegación vietnamita en el diálogo entre los ministros de Exteriores de la ASEAN y la Comisión Intergubernamental de la ASEAN sobre Derechos Humanos (AICHR), así como en la reunión de la Comisión del Tratado sobre la Zona Libre de Armas Nucleares del Sudeste Asiático (SEANWFZ), celebradas en Manila. Ambos encuentros marcaron el inicio de la AMM-59 y de las reuniones relacionadas, programadas del 20 al 24 de julio.



En la sesión dedicada a los derechos humanos, los ministros reconocieron la contribución de la AICHR al proceso de construcción de la Comunidad de la ASEAN y destacaron sus esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos en la región.



En particular, valoraron su labor en la defensa de los derechos de las mujeres, los niños y las personas con discapacidad, así como la coordinación con organismos especializados para hacer frente a desafíos emergentes como la protección del medio ambiente, el derecho al desarrollo y a la paz, la delincuencia transnacional, la trata de personas y las estafas en línea.



La reunión examinó además el informe anual correspondiente al período 2025-2026, el programa de actividades prioritarias para 2027 y los resultados del primer año de aplicación del Plan de Trabajo 2026-2030.

Delegados en el evento. (Fuente: Cancillería de Vietnam)



Los participantes también revisaron la implementación de la Declaración de la ASEAN sobre el Derecho a un Medio Ambiente Seguro, Limpio, Saludable y Sostenible, así como de la Declaración sobre la Promoción del Derecho al Desarrollo y del Derecho a la Paz.



Durante el diálogo, Dang Hoang Giang subrayó que Vietnam concede una especial importancia al papel de la AICHR en el fortalecimiento de la cooperación regional en materia de derechos humanos.



Señaló que esta labor requiere un enfoque integral y una estrecha coordinación entre la comisión y los distintos organismos especializados de la ASEAN.



Asimismo, insistió en que las actividades de la AICHR deben desarrollarse de conformidad con la Carta de la ASEAN, la Declaración de Derechos Humanos de la ASEAN y los principios y procedimientos de la organización, con el fin de consolidar una cooperación basada en la confianza y el entendimiento mutuos.



El viceministro reiteró igualmente el compromiso de Vietnam, tras su reelección como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el período 2026-2028, de seguir impulsando prioridades como la protección de los derechos humanos frente al cambio climático y la transformación digital, la igualdad de género y la defensa de los grupos vulnerables.



También expresó la voluntad de Hanoi de reforzar la coordinación con los países de la ASEAN para fortalecer la voz de la región y ampliar su contribución a la cooperación internacional en materia de derechos humanos.



Asimismo, agradeció el apoyo de los Estados miembros de la ASEAN y de los representantes de la AICHR por su participación y respaldo a la organización, el pasado mes de junio en Hanoi, del seminario sobre el fortalecimiento de la sensibilización y el intercambio de buenas prácticas para la promoción y protección de los derechos de la gente de mar.



En la reunión de la SEANWFZ, los ministros revisaron los avances en la implementación del Plan de Acción 2023-2027, intercambiaron opiniones sobre las iniciativas para promover la adhesión de los Estados poseedores de armas nucleares al Protocolo del Tratado y analizaron las posibilidades de cooperación entre el SEANWFZ, el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (OPANAL) y la Zona Libre de Armas Nucleares de Asia Central (CANWFZ).



Asimismo, coincidieron en la necesidad de reforzar la unidad y la posición común de la ASEAN, así como de promover el papel del tratado en el ámbito internacional.



En ese contexto, Dang Hoang Giang expresó su preocupación por el aumento de la incertidumbre estratégica y el creciente protagonismo de las armas nucleares en las doctrinas de seguridad nacional, una tendencia que, advirtió, debilita la confianza estratégica y eleva el riesgo de una nueva carrera armamentística y de proliferación nuclear.



El viceministro afirmó que el Tratado SEANWFZ representa el compromiso compartido de los países del Sudeste Asiático de prevenir la proliferación de armas nucleares, reducir los riesgos nucleares y avanzar hacia el objetivo de un mundo libre de este tipo de armamento, contribuyendo así a la paz y la seguridad regionales e internacionales.



En este sentido, propuso aplicar de forma plena y eficaz el Plan de Acción, no solo mediante iniciativas orientadas a fortalecer la paz y la seguridad internacionales, sino también ampliando la cooperación en materia de seguridad nuclear y capacidad de respuesta ante incidentes.



Asimismo, instó a la ASEAN a reforzar su papel en los esfuerzos globales de desarme y no proliferación mediante el establecimiento de mecanismos de consulta y una cooperación más estrecha con otras zonas libres de armas nucleares, con el objetivo de intercambiar experiencias, fortalecer una voz común y promover el cumplimiento de las normas internacionales sobre no proliferación.



Dang Hoang Giang también agradeció el respaldo de los países miembros de la ASEAN a Vietnam en su condición de presidente de la XI Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares.



La jornada estuvo precedida por la reunión preparatoria de altos funcionarios de la ASEAN, celebrada el 19 de julio, en la que los participantes alcanzaron un consenso sobre la agenda de trabajo y avanzaron en la elaboración de los documentos que serán examinados o adoptados por los ministros de Asuntos Exteriores, entre ellos el proyecto de Comunicado Conjunto de la AMM-59, varias declaraciones ministeriales con socios de diálogo y nuevos planes de acción entre la ASEAN y sus socios.



De acuerdo con el programa oficial, el 21 de julio la AMM-59 continuará con su segunda jornada de trabajo, que incluirá la ceremonia de apertura, la sesión plenaria, la sesión restringida y una consulta informal ampliada sobre la implementación del Consenso de Cinco Puntos relativo a Myanmar./.