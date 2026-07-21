Malasia mantiene sistema de licencias para barcos pesqueros

​Kuala Lumpur (VNA) - El Departamento de Pesca de Malasia (DOF) confirmó que continuará aplicando el sistema de licencias para embarcaciones vinculadas a esa actividad como una medida clave de gestión destinada a controlar la capacidad pesquera, garantizar el uso sostenible de los recursos marinos y proteger los medios de vida de las comunidades costeras.

Según informó la agencia nacional de noticias Bernama, el director general del DOF, Adnan Hussain, señaló que esta política se aplica de conformidad con la Ley de Pesca de 1985 (Ley 317) y el Reglamento de Pesca (Marítima) sobre Licencias para Embarcaciones Locales de 1985.

"Este enfoque tiene como objetivo controlar la capacidad pesquera para que los recursos marinos del país puedan preservarse continuamente y utilizarse de manera sostenible", afirmó en un comunicado emitido el 17 de julio.

De acuerdo con los datos del DOF, el año pasado se registraron en todo el país un total de 16 mil 894 embarcaciones pesqueras. Asimismo, los resultados de un estudio de evaluación de los recursos marinos realizado entre 2013 y 2016 revelaron que la biomasa de las reservas pesqueras nacionales se mantiene actualmente entre el 16% y el 48% en comparación con los niveles originales de la década de 1960.

Adnan Hussain indicó que estos resultados constituyen una de las bases para la aplicación continua de medidas de gestión y conservación de esos recursos.

Según explicó, la gestión mediante licencias no es simplemente un procedimiento administrativo, sino parte de los esfuerzos para garantizar que las actividades pesqueras puedan continuar desarrollándose de manera responsable sin comprometer la sostenibilidad de los recursos.

El funcionario añadió que el DOF evalúa constantemente la aplicación del sistema de licencias para garantizar que responda a las necesidades actuales del sector pesquero y brinde oportunidades a las personas realmente cualificadas y que dependen de esta actividad como principal fuente de ingresos.

Para los pescadores que aún no cuentan con licencia, el DOF ofrece oportunidades a través del Programa de Regularización, implementado periódicamente para cubrir las plazas disponibles tras la cancelación de determinadas licencias./.

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