Vietnam fortalece cooperación con Canadá y Nueva Zelanda en la AMM-59

Manila (VNA) - El canciller de Vietnam, Le Hoai Trung, sostuvo hoy reuniones con sus homólogos de Canadá y Nueva Zelanda en el marco de la 59.ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN (AMM-59), con el objetivo de impulsar las relaciones bilaterales y reforzar la cooperación entre esos países y el bloque regional.



En su encuentro con la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Anita Anand, el funcionario vietnamita destacó el compromiso constante de Ottawa con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y su respaldo a Vietnam y a las iniciativas impulsadas por el país dentro del bloque.



Hoai Trung reafirmó que Vietnam considera a Canadá un socio importante y manifestó su disposición a profundizar la cooperación práctica, con vistas a elevar la Asociación Integral bilateral en consonancia con la creciente confianza política, el potencial de colaboración y los intereses compartidos de ambas naciones.



Al referirse a la conversación telefónica sostenida el 21 de julio entre el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y su homólogo canadiense, Mark Carney, el canciller instó a ambas partes a traducir los compromisos alcanzados en acciones concretas.



Propuso ampliar los intercambios de delegaciones, aprovechar los mecanismos de diálogo existentes y fortalecer la cooperación en comercio, inversión, defensa, seguridad, formación de recursos humanos altamente cualificados y coordinación en foros regionales e internacionales.



Por su parte, Anita Anand felicitó a Vietnam por sus logros de desarrollo y expresó su confianza en que el país desempeñará un papel cada vez más relevante en los asuntos regionales y mundiales. Asimismo, reafirmó el apoyo de Canadá a la centralidad de la ASEAN y calificó a Vietnam como un socio clave de la estrategia canadiense hacia la ASEAN y el Indo-Pacífico.



Ambos ministros acordaron impulsar las visitas de alto nivel, fortalecer la cooperación en desarrollo sostenible, energía, industria aeroespacial, agricultura, seguridad alimentaria, ciencia y tecnología, educación y capacitación, además de promover los intercambios entre los pueblos.



También coincidieron en reforzar la coordinación en foros multilaterales. Anita Anand valoró el papel de Vietnam como presidente del Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) en 2026 y anfitrión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 2027, y expresó su esperanza de que Hanoi continúe facilitando las negociaciones para un tratado de libre comercio entre Canadá y la ASEAN.



En la ocasión, Le Hoai Trung invitó a la ministra canadiense a realizar una visita oficial a Vietnam.



El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, se reúne con su homólogo de Nueva Zelanda, Winston Peters, en el marco de la AMM-59. (Foto: VNA)



Durante su reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda, Winston Peters, ambos dirigentes destacaron el buen momento de las relaciones bilaterales y la expansión de la cooperación entre la ASEAN y Nueva Zelanda.



Peters elogió el desempeño de Vietnam como Coordinador Nacional de las relaciones ASEAN-Nueva Zelanda para el período 2024-2027 y señaló que su labor ha contribuido a fortalecer el diálogo, la confianza mutua y la cooperación sustantiva entre ambas partes.



Asimismo, reconoció el aporte de Vietnam a la elevación de las relaciones ASEAN-Nueva Zelanda al nivel de Asociación Estratégica Integral y a la definición de su futura agenda de cooperación.



Hoai Trung reafirmó el compromiso de Vietnam de seguir actuando como puente entre la ASEAN y Nueva Zelanda y de colaborar estrechamente en la implementación del Plan de Acción ASEAN-Nueva Zelanda 2026-2030, con el fin de traducir la Asociación Estratégica Integral en resultados concretos y sostenibles.



Los dos cancilleres acordaron mantener los intercambios de alto nivel, ampliar la cooperación en comercio e inversión, fortalecer los vínculos entre empresas, localidades y ciudadanos y consolidar la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Nueva Zelanda.



En cuanto a los asuntos regionales e internacionales, coincidieron en la importancia de preservar el papel central de la ASEAN en la arquitectura regional, respaldaron la construcción de la Comunidad de la ASEAN y la implementación de la Visión ASEAN 2045, y reafirmaron su compromiso de mantener una estrecha coordinación en temas de interés común./.