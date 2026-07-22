Experto indonesio enfatiza potencial de Vietnam para contribuir a Visión 2045 de Comunidad ASEAN

Yakarta (VNA) - Vietnam desempeña un papel cada vez más relevante en la implementación de la Visión 2045 de la Comunidad ASEAN, afirmó Beni Sukadis, coordinador sénior del Instituto Indonesio de Estudios Estratégicos y de Defensa (LESPERSSI).



En una entrevista concedida a los corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Sukadis señaló que, como miembro activo, proactivo y responsable, Vietnam ha demostrado su capacidad para generar consensos, impulsar la cooperación y preservar el equilibrio en un entorno geopolítico regional cada vez más complejo.

Asimismo, destacó que la ASEAN ampliará su cooperación hacia nuevos ámbitos como la transformación digital, la economía verde, la lucha contra el cambio climático, la ciberseguridad, la seguridad marítima y otros desafíos de seguridad no tradicionales.



En todos estos campos, Vietnam cuenta con un importante potencial para contribuir e incluso asumir un papel de liderazgo en determinadas áreas. Como ejemplo, mencionó los avances del país en el desarrollo de la economía verde y de la industria de los vehículos eléctricos, experiencias que, a su juicio, podrían compartirse con otros Estados miembros para acelerar la transición ecológica de la región.



El experto también valoró el firme respaldo de Vietnam al papel central de la ASEAN, al multilateralismo y al respeto del derecho internacional. En su opinión, estas contribuciones seguirán reforzando la solidaridad interna del bloque, mejorando la eficacia de la cooperación y consolidando la posición de la ASEAN en un escenario regional y global en constante transformación.



El año 2026 marcará dos hitos clave para la ASEAN: el 50.º aniversario del Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC) y el inicio de la Visión de la Comunidad ASEAN 2045. En un contexto de creciente rivalidad entre las grandes potencias y de nuevos desafíos en materia de seguridad, el bloque deberá mantener sus principios fundamentales y, al mismo tiempo, adaptarse con flexibilidad para preservar su papel central.



Beni Sukadis afirmó que el 50.º aniversario del TAC constituye una oportunidad para que la ASEAN reflexione sobre los principios que han sustentado su unidad y estabilidad durante las últimas cinco décadas.



A su juicio, la cohesión del bloque y su papel central descansan, ante todo, en el firme compromiso con los principios fundamentales del tratado, entre ellos el respeto a la soberanía de los Estados miembros, la toma de decisiones por consenso y la resolución pacífica de las controversias mediante el diálogo y la negociación.



No obstante, subrayó que el respeto a estos principios debe ir acompañado de una mayor flexibilidad en la toma de decisiones y en la implementación de la cooperación. Solo así, afirmó, la ASEAN podrá responder con eficacia a la competencia geopolítica, las amenazas transnacionales y los desafíos de seguridad no tradicionales.



Según Sukadis, la ASEAN debe seguir impulsando la integración económica, acelerar la transformación digital, fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro, ampliar la cooperación en seguridad marítima y consolidar la confianza entre sus Estados miembros. Al mismo tiempo, consideró fundamental que el bloque mantenga relaciones equilibradas con sus socios, preserve su independencia y actúe con neutralidad para avanzar hacia los objetivos de la Visión de la Comunidad ASEAN 2045.



Al hacer un balance del Tratado de Amistad y Cooperación medio siglo después de su adopción, Sukadis sostuvo que sus principios siguen siendo esenciales para garantizar la paz y la estabilidad regionales.



En su opinión, más que modificar el tratado, lo necesario es aplicar sus principios con mayor flexibilidad para afrontar retos emergentes como los ciberataques, la delincuencia transnacional, el cambio climático, las epidemias y otras amenazas de seguridad no tradicionales. En este sentido, consideró prioritario fortalecer la coordinación, el intercambio de información y la eficacia de los mecanismos de cooperación regional.



Respecto a las prioridades para los próximos cinco años, Sukadis afirmó que la ASEAN deberá profundizar la integración económica, desarrollar la economía digital, consolidar cadenas de suministro sostenibles, reforzar la conectividad de las infraestructuras y garantizar la seguridad alimentaria y energética.



Asimismo, señaló que el bloque debe reducir las brechas de desarrollo entre sus Estados miembros mediante mayores inversiones, la innovación y la formación de recursos humanos altamente cualificados.



También destacó la importancia de intensificar la cooperación en ciberseguridad, seguridad marítima, lucha contra la delincuencia transnacional y respuesta al cambio climático y a los desastres naturales./.

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