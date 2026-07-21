Premier preside la ceremonia de anuncio de nombramientos en dos ministerios

Hanoi (VNA) – El miembro del Buró Político, secretario del Comité del Partido del Gobierno y primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy en Hanoi la ceremonia de anuncio de cambios de personal en el Ministerio del Interior y el Ministerio de Asuntos Étnicos y Religiosos.



Durante el acto, se dio a conocer la decisión firmada por el presidente del Estado el 20 de julio, mediante la cual Do Thanh Binh fue relevado de su cargo como ministro del Interior para el período 2026-2031, con el fin de asumir nuevas responsabilidades.



En virtud de la Decisión del Primer Ministro n.º 1315/QD-TTg, emitida el 20 de julio, Nguyen Tien Hai, miembro del Comité Central del Partido y secretario del Comité Provincial del Partido de An Giang, fue designado ministro interino del Interior.



Asimismo, de acuerdo con la Decisión del Primer Ministro n.º 1312/QD-TTg, del 19 de julio, Nguyen Hoai Anh, miembro del Comité Central del Partido y presidente del Comité Popular de Thanh Hoa, fue nombrado viceministro permanente de Asuntos Étnicos y Religiosos.



El Comité Permanente del Partido del Gobierno también anunció la designación de Nguyen Tien Hai como secretario del Comité del Partido del Ministerio del Interior y de Nguyen Hoai Anh como vicesecretario permanente del Comité del Partido del Ministerio de Asuntos Étnicos y Religiosos para el período 2025-2030.



Durante la ceremonia, el premier Le Minh Hung felicitó a los funcionarios por la confianza depositada en ellos por el Partido y el Estado al encomendarles estas nuevas responsabilidades. Destacó que ambos cuentan con una sólida formación, amplia experiencia profesional y una trayectoria de trabajo estrechamente vinculada a la población.



Asimismo, reconoció las contribuciones de Do Thanh Binh al frente del Ministerio del Interior, especialmente en el asesoramiento para la puesta en marcha del nuevo modelo organizativo del sistema político y del esquema de administración local de dos niveles, así como en el impulso de la reforma administrativa.



El jefe del Gobierno subrayó que Vietnam atraviesa el primer año de implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido, en un contexto nacional e internacional complejo, lo que exige al Gobierno actuar con mayor determinación, eficacia y sentido de responsabilidad.



En este contexto, instó a los funcionarios recién nombrados a coordinarse estrechamente con el Gobierno, los ministerios y las entidades competentes para fortalecer la construcción del Partido, consolidar un cuerpo de funcionarios públicos competente y profesional, y adaptarse con rapidez a las exigencias de sus nuevos cargos.



Al dirigirse al ministro interino del Interior, Le Minh Hung pidió continuar perfeccionando la racionalización del aparato estatal, garantizar el funcionamiento eficiente del modelo de administración local de dos niveles, acelerar la reorganización de las unidades administrativas públicas, perfeccionar los mecanismos de evaluación del desempeño de los funcionarios y presentar oportunamente una estrategia nacional para atraer talento, especialmente en sectores estratégicos.



También hizo hincapié en la necesidad de avanzar en las reformas salariales y del sistema de seguridad social, priorizar el apoyo a los funcionarios que trabajan en la base, particularmente en las zonas más desfavorecidas, y aplicar de manera efectiva las políticas de bienestar social.



En cuanto al Ministerio de Asuntos Étnicos y Religiosos, el premier solicitó al nuevo viceministro permanente y al equipo directivo revisar y perfeccionar los mecanismos, políticas y estructura organizativa conforme al modelo de administración local de dos niveles; garantizar plenamente la libertad de creencias y religión; implementar con eficacia el Programa Nacional de Objetivos para el período 2026-2030 destinado a las zonas de minorías étnicas; fortalecer la gran unidad nacional; y poner en funcionamiento una base de datos compartida sobre asuntos étnicos y religiosos que sea precisa, completa y actualizada de forma periódica.



En representación de los funcionarios recién nombrados, el ministro interino del Interior afirmó que su designación constituye un gran honor y, al mismo tiempo, una enorme responsabilidad ante el Partido, el Estado y el pueblo. Asimismo, expresó su compromiso de desempeñar sus funciones con el máximo sentido de la responsabilidad y de esforzarse por cumplir cabalmente todas las tareas que le han sido encomendadas./.

VNA