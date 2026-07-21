Vietnam consolida Comité Directivo Nacional para la Defensa Civil

Hanoi, 21 jul (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, firmó hoy la Decisión No. 1328/QD-TTg, mediante la cual se consolida el Comité Directivo Nacional para la Defensa Civil.



De acuerdo con la decisión, el Comité funcionará como un órgano de coordinación intersectorial encargado de asesorar y asistir al Gobierno y al Primer Ministro en la organización, dirección y gestión de las actividades de defensa civil y de los estados de emergencia por desastres a escala nacional. Asimismo, supervisará directamente los Comandos de Defensa Civil de los ministerios, organismos centrales y a nivel provincial.



Entre sus principales funciones figuran asesorar al Primer Ministro en la formulación e implementación de políticas, estrategias, proyectos, planes y otros instrumentos relacionados con la defensa civil, la respuesta a desastres naturales, incidentes y catástrofes, las operaciones de búsqueda y rescate, así como la gestión de los estados de emergencia.



El Comité también será responsable de coordinar la actuación de ministerios, organismos y autoridades locales en la ejecución de las actividades de defensa civil, incluida la declaración y el levantamiento de los distintos niveles de respuesta. Además, coordinará las fuerzas especializadas y de apoyo para prevenir, responder y mitigar las consecuencias de desastres en todo el país, manteniéndose preparado para participar en operaciones internacionales de asistencia humanitaria y socorro.



Entre sus competencias se incluyen igualmente la promoción y divulgación de leyes y conocimientos concernientes, la organización de programas de formación, ejercicios y simulacros, el fortalecimiento de las infraestructuras y el equipamiento, el impulso de la cooperación internacional y la evaluación periódica de las actividades desarrolladas.



La decisión establece que el primer ministro Le Minh Hung ejercerá como presidente del Comité Directivo. Los vicepresidentes serán el viceprimer ministro permanente, Pham Gia Tuc, quien actuará como subtitular permanente; el viceprimer ministro y ministro de Defensa, Phan Van Giang; el viceprimer ministro Ho Quoc Dung; además de los ministros de Seguridad Pública, de Agricultura y Medio Ambiente, y de Salud.



El jefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam y viceministro de Defensa asumirá el cargo de miembro permanente de la entidad.



Los demás integrantes serán los ministros y responsables de los distintos sectores, quienes deberán designar una unidad o agencia como punto focal para apoyar la ejecución de las tareas asignadas por el Comité dentro de su ámbito de competencia.



La Decisión No. 1328/QD-TTg entra en vigor desde la fecha de su firma y sustituye la Decisión No. 1585/QD-TTg, emitida el 23 de julio de 2025 por el Primer Ministro, que fusionó el Comité Directivo Nacional para la Prevención y Lucha contra Desastres Naturales y el Comité Nacional de Respuesta a Incidentes y Desastres, Búsqueda y Rescate con el Comité Directivo Nacional para la Defensa Civil./.

VNA