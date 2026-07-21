Vietnam y Japón fortalecen intercambios teóricos entre sus partidos gobernantes

Hanoi (VNA)- El presidente del Consejo Teórico Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Nguyen Xuan Thang, recibió hoy en la Academia Política Nacional Ho Chi Minh a una delegación del Partido Liberal Democrático de Japón (PLD), encabezada por su secretario general interino, Koichi Hagiuda, quien realiza una visita de trabajo al país.



Durante el encuentro, Xuan Thang destacó el sólido desarrollo de las relaciones entre Vietnam y Japón, sustentadas en un alto nivel de confianza política y en la estrecha cooperación entre sus partidos gobernantes.



Subrayó que ambos países han definido una nueva visión para las relaciones bilaterales en medio de la compleja evolución de la situación internacional y regional, ampliando la cooperación más allá de los ámbitos tradicionales. Recordó, además, que Japón es el cuarto socio económico de Vietnam y su tercer mayor inversor extranjero.



En ese contexto, consideró necesario seguir profundizando la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Japón por la paz y la prosperidad en Asia y el mundo, especialmente en los nuevos ámbitos de cooperación y en las interconexiones estratégicas acordadas por los altos dirigentes de ambos países.



El anfitrión calificó la visita de Koichi Hagiuda como un nuevo impulso para fortalecer los vínculos directos entre el PCV y el PLD, y propuso establecer un mecanismo anual de cooperación, diálogo teórico e intercambio de políticas entre ambas organizaciones.



A su juicio, dicho mecanismo de diálogo permitiría intercambiar experiencias sobre la construcción partidista, las labores de liderazgo y las respuestas a los desafíos comunes que enfrentan ambos países, contribuyendo así a elevar las relaciones bilaterales a un nuevo nivel.



Asimismo, planteó reforzar la cooperación entre la Academia Política Nacional Ho Chi Minh, el Consejo Teórico Central del PCV y el Consejo de Investigación de Políticas del PLD, mediante actividades conjuntas de investigación, asesoramiento político e intercambios periódicos de expertos y delegaciones académicas.



Xuan Thang también destacó que ambos países pueden aprovechar las ventajas complementarias de Vietnam en recursos humanos y de Japón en tecnología para desarrollar conjuntamente productos de alto valor agregado.



Por su parte, Koichi Hagiuda acogió favorablemente la propuesta de establecer un mecanismo de diálogo regular entre los dos Partidos y confirmó que trasladará la iniciativa a la dirección del PLD para evaluar su pronta implementación. Indicó además que dicho mecanismo podría centrarse en temas de interés común como la seguridad económica, la defensa y la energía.



El funcionario japonés expresó también el interés del PLD por ampliar la cooperación con Vietnam en sectores estratégicos como la inteligencia artificial y la industria de semiconductores.



Durante la reunión, ambas partes intercambiaron opiniones sobre desafíos comunes, entre ellos el envejecimiento de la población y la escasez de mano de obra. Nguyen Xuan Thang manifestó el interés de Vietnam por estudiar la experiencia japonesa en materia de desarrollo sostenible y compartió los avances del país en la reforma institucional y el fortalecimiento de la gobernanza nacional, orientados a evolucionar de un modelo centrado en la administración estatal hacia otro enfocado en impulsar el desarrollo con una mayor participación de la población./.

VNA