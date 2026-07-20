📝 Enfoque: La política exterior amplía el espacio para el desarrollo de Vietnam

Hanoi (VNA) - La política exterior de Vietnam atraviesa una etapa de importantes avances, fortaleciendo las relaciones internacionales, preservando un entorno de paz, ampliando mercados, atrayendo recursos y elevando la posición del país en la arena internacional, en línea con la estrategia definida por el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista, que consolida la diplomacia como una tarea estratégica y permanente estrechamente vinculada con la defensa y la seguridad nacionales.



Un ejemplo de ello fue la reciente reunión entre el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, y el canciller de Grecia, George Gerapetritis. Durante el encuentro, ambas partes no solo reafirmaron los tradicionales lazos de amistad, sino que también acordaron impulsar la cooperación en materia económica, comercial y de inversión, aprovechar de manera más eficiente el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA), fortalecer los vínculos empresariales y ampliar la colaboración en sectores como la economía marítima, la logística, la construcción naval, las energías renovables y la ciencia y la tecnología. Asimismo, estudiarán la apertura de vuelos directos entre ambos países, poniendo de relieve cómo la relación política entre ambas naciones se traducen en proyectos concretos que generan nuevas oportunidades de desarrollo en beneficio mutuo.



En el ámbito regional, Vietnam continúa desempeñando un papel activo en las relaciones entre la ASEAN y la Unión Europea (UE).



Como coordinador de la cooperación económica ASEAN-UE y uno de los pocos países del bloque que cuenta con un acuerdo de libre comercio con la comunidad de los 27, además de participar en la Asociación para una Transición Energética Justa (JETP), Vietnam promueve iniciativas relacionadas con la economía digital, la transición energética, el desarrollo sostenible y el comercio. Esta estrategia responde al espíritu de la Resolución 06-NQ/TW del Buró Político, que plantea no solo participar en los mecanismos de cooperación existentes, sino también contribuir progresivamente a la construcción de nuevos espacios de colaboración internacional.

Los contenedores se transbordan en la terminal de camiones de Xuan Cuong, en la zona del puesto fronterizo internacional de Huu Nghi. (Foto: VNA)

Las relaciones con Mauritania reflejan igualmente esta orientación diplomática. Ambos países trabajan para fortalecer su amistad y ampliar la cooperación en sectores de interés común, como la agricultura, las telecomunicaciones, la minería, el petróleo y el gas, la educación, la salud y la acuicultura. Este enfoque permite profundizar los vínculos bilaterales y abrir nuevas oportunidades de desarrollo para ambas partes.



La política exterior también se impulsa desde el ámbito local. Durante una reunión de trabajo con las autoridades de la provincia de Lang Son, el primer ministro Le Minh Hung instó a aprovechar al máximo las ventajas de su posición fronteriza mediante el desarrollo de la logística, el comercio transfronterizo, las zonas de cooperación económica y la construcción de pasos fronterizos inteligentes.



En el primer semestre de 2026, el volumen de comercio exterior a través de la provincia alcanzó los 57,69 mil millones de dólares, un 42% más que en el mismo período del año anterior y el equivalente a cerca del 11% del comercio total del país. Estos resultados demuestran que una adecuada explotación de las ventajas diplomáticas convierte las zonas fronterizas no solo en puntos de tránsito de mercancías, sino también en centros de conexión comercial, atracción de inversiones y crecimiento económico.



En las zonas fronterizas continúa fortaleciéndose la construcción de una frontera de paz, amistad y cooperación. Un ejemplo es el nuevo programa de cooperación firmado entre la provincia vietnamita de Dak Lak y la provincia camboyana de Mondulkiri, que amplía la coordinación en la protección de la frontera, el desarrollo de la economía fronteriza, los intercambios entre la población, la formación de recursos humanos y las políticas de bienestar social. En el último período se organizaron 125 actividades de divulgación con la participación de más de siete mil 530 personas, contribuyendo a reforzar la conciencia ciudadana, el consenso social y la estabilidad desde las comunidades locales.



En relación con los asuntos regionales e internacionales, Vietnam mantiene, junto con sus socios, una posición constante en favor de la paz, la estabilidad, la seguridad, la libertad de navegación y de sobrevuelo, así como de la solución pacífica de las controversias sobre la base del derecho internacional, y muy especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982. La defensa de estos principios permite preservar un entorno favorable para el desarrollo nacional y, al mismo tiempo, fortalecer la confianza y la estabilidad en la región.



El principio de “proteger la Patria desde temprano y a distancia” no solo se refleja en los ámbitos de la defensa y la seguridad, sino también en la política exterior. El Partido considera que la diplomacia no es una responsabilidad exclusiva del sector de relaciones exteriores, sino de todo el sistema político. Como señaló el Presidente Ho Chi Minh: “La fortaleza interna es como el gong, mientras que la diplomacia es su sonido. Solo un gong sólido puede resonar lejos”. En la misma línea, el secretario general del Partido y presidente de la República, To Lam, ha subrayado que cada ministerio, organismo y administración local contribuye al éxito de la política exterior cuando desempeña eficazmente sus funciones.



La realidad confirma esta visión. Una administración local que simplifica sus procedimientos administrativos atrae más inversiones; una empresa que opera con prestigio fortalece la imagen de los productos vietnamitas; una universidad de calidad amplía las oportunidades de cooperación internacional. Cada logro contribuye a reforzar el prestigio y la posición de Vietnam en el mundo.

Los participantes del Campamento de Verano de Vietnam 2026 visitan el Espacio Memorial de Le Ba Dang. (Foto: VNA)

El Campamento de Verano de Vietnam 2026 constituye un ejemplo representativo de la eficacia de la diplomacia popular. Más de un centenar de jóvenes y estudiantes vietnamitas residentes en el extranjero, procedentes de 32 países y territorios, recorrieron cerca de mil 500 kilómetros para conocer la historia, la cultura y la realidad del país. La iniciativa fortaleció el vínculo de la comunidad vietnamita en el exterior con su patria y fomentó el sentimiento de pertenencia nacional.



La diplomacia popular también se expresa mediante acciones concretas. Entre ellas destacan las actividades conmemorativas por el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos en Ciudad Ho Chi Minh, el 73.º aniversario del asalto al Cuartel Moncada de Cuba y el 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Chile. Todas estas iniciativas tienen como objetivo ampliar los intercambios entre los pueblos y fortalecer la cooperación entre gobiernos locales, empresas y jóvenes.



El reciente accidente que involucró a ciudadanos de la India puso igualmente de manifiesto la actitud responsable de Vietnam. Las autoridades actuaron con rapidez en las labores de búsqueda y rescate, prestaron asistencia a las víctimas y colaboraron estrechamente con la parte del país surasiático. Esta respuesta contribuye a consolidar la imagen de una diplomacia vietnamita basada en el humanismo y la responsabilidad.



Las numerosas actividades diplomáticas desarrolladas durante la última semana muestran que la estrategia de política exterior del XIV Congreso Nacional del Partido avanza de manera sostenida hacia su materialización. Desde la diplomacia de alto nivel y la diplomacia económica hasta la cooperación local, la diplomacia popular y la gestión de los asuntos regionales e internacionales, todas las acciones persiguen un objetivo común: preservar un entorno de paz, aprovechar los recursos externos y elevar el prestigio y la influencia de Vietnam.



Este enfoque representa una nueva etapa en el pensamiento diplomático del Partido. Toda acción exterior debe estar al servicio del desarrollo nacional y del bienestar de la población. Cuando cada iniciativa diplomática se traduce en una nueva oportunidad de cooperación, un nuevo mercado, nuevas fuentes de recursos o un nuevo socio confiable, la política exterior del XIV Congreso deja de ser una orientación estratégica para convertirse en resultados concretos al servicio del país./.