Vietnam apuesta por fortalecer poder blando a través de la información para el exterior

Hanoi (VNA) - La Resolución No. 06-NQ/TW del Buró Político establece una nueva misión para las labores de información para el exterior, la cual consiste en la creación del poder blando nacional y la renovación de los métodos de comunicación para difundir la imagen de un Vietnam resiliente, renovado y responsable en la comunidad internacional.



Según Pham Quang Vinh, exviceministro de Relaciones Exteriores, la Resolución No. 06-NQ/TW guarda una estrecha relación con la Resolución No. 59-NQ/TW sobre la integración internacional y otros documentos estratégicos sobre el desarrollo nacional, ya que sienta las bases para que la información para el exterior transite desde un enfoque de "participación, adaptación y recepción" hacia uno de "creación, construcción y contribución proactiva".



Consideró que la historia de Vietnam en la nueva era debe ser contada con una postura proactiva y segura, vinculada a las grandes tendencias mundiales como la paz, la cooperación y el desarrollo, la transformación del modelo de crecimiento, la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital y la transición verde; al propio tiempo que transmite la imagen de una nación pacífica, valiente y responsable ante los problemas globales.



Por su parte, Duong Van Quang, exdirector de la Academia de Diplomacia, consideró que la información en la era digital debe contribuir a la creación de conocimiento, confianza y capacidad de persuasión a través de historias auténticas y ricas en identidad. En un contexto de creciente competencia estratégica entre las grandes potencias, la resiliencia y la autonomía estratégica constituyen los cimientos para que Vietnam eleve su resistencia, posicione correctamente sus intereses estratégicos y aproveche de manera eficaz los recursos al servicio del desarrollo.



La transformación digital es una tendencia inevitable en todos los medios de comunicación. (Foto: VNA)



Según Nguyen Van Thuat, subdirector del Departamento de Información de Base e Información para el Exterior (Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo), a pesar de que Vietnam cuenta con casi 80 millones de usuarios de internet, 76 millones de cuentas en redes sociales y 127 millones de conexiones móviles, el país se encuentra principalmente en una posición de usuario más que de dueño de las plataformas digitales, siendo susceptible a los impactos de la inteligencia artificial (IA) generativa y la tecnología deepfake.



En el contexto de la "guerra cognitiva" que se desarrolla en el ciberespacio, las labores de información para el exterior devienen un componente orgánico del poder blando nacional, estrechamente vinculado a la soberanía digital y la seguridad de la información.



El jefe de la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Trinh Van Quyet, enfatizó que la información oficial debe adelantarse de manera proactiva, dar una cobertura completa y liderar a la opinión pública, sin dejar vacíos para los rumores y las informaciones nocivas. Asimismo, señaló la necesidad de cambiar la mentalidad de "gestionar la información" por la de "gestionar proactivamente la confianza social", construyendo confianza con la verdad y los avances en el desarrollo que ha alcanzado el país.



La exviceministra de Relaciones Exteriores, Nguyen Phuong Nga, consideró necesario borrar la frontera entre los asuntos internos y los externos, asumiendo la construcción de la confianza en la sociedad como la base de la información para el exterior. Según dijo, cada ciudadano es un "representante de la imagen" de Vietnam, por lo que se requiere elevar la conciencia y la responsabilidad de toda la sociedad.



Para materializar la Resolución 06-NQ/TW, los expertos propusieron cambiar la mentalidad de promocionar la imagen por la de crear el poder blando nacional, construyendo un ecosistema de comunicación digital integrado; captar y liderar de forma proactiva la opinión pública, impulsar la aplicación de la tecnología y fortalecer la coordinación entre los órganos de gestión, la prensa, las empresas tecnológicas, la comunidad de vietnamitas en el extranjero y los creadores de contenido, tomando la consolidación de la confianza como el eje central con miras a proteger los intereses nacionales y elevar la eficiencia de la información para el exterior en la era digital./.