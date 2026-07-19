Política

Asociación de Amistad Vietnam-Rusia impulsa intercambios pueblo a pueblo

La Asociación de Amistad Vietnam-Rusia impulsará los intercambios juveniles y la diplomacia popular para fortalecer los tradicionales vínculos bilaterales.

La 18ª conferencia nacional de la Asociación de Amistad Vietnam-Rusia se celebró en la provincia de Ninh Binh el 18 de julio de 2026. (Foto: VNA)
La 18ª conferencia nacional de la Asociación de Amistad Vietnam-Rusia se celebró en la provincia de Ninh Binh el 18 de julio de 2026. (Foto: VNA)

Ninh Binh, Vietnam (VNA)- La Asociación de Amistad Vietnam-Rusia trabajará activamente para renovar y mejorar la eficacia de sus actividades, así como fortalecer los intercambios entre la juventud de ambos países, creando las condiciones para que los jóvenes desarrollen y hereden de forma proactiva los tradicionales lazos bilaterales de amistad.

Así lo manifestó Phan Chi Hieu, jefe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Judiciales de la Asamblea Nacional y presidente de la Asociación de Amistad Vietnam-Rusia, en una conferencia nacional de la agrupación, celebrada la víspera en la provincia norteña de Ninh Binh, para revisar su desempeño reciente y definir las orientaciones y tareas para el futuro.

En su discurso, el funcionario afirmó que la reunión tuvo como objetivo diseñar medidas para mejorar la calidad y la eficiencia de las operaciones de la asociación, compartir buenas prácticas y modelos eficaces, e informar a los miembros sobre las directrices de política exterior del Partido y del Estado, así como sobre la actualidad internacional y de la situación en Rusia.

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Phan Chi Hieu (derecha), jefe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Judiciales de la Asamblea Nacional y presidente de la Asociación de Amistad Vietnam-Rusia, entrega un obsequio a un representante de la administración de Ninh Binh durante la reunión. (Foto: VNA)


Instó a los miembros de la asociación a seguir comprendiendo a fondo e implementando eficazmente las políticas y lineamientos del Partido y del Estado en materia de diplomacia popular en el marco de la Asociación Estratégica Integral con Rusia. También destacó la importancia de alinear las acciones con los objetivos y principios rectores de la Resolución N.º 59 del Buró Político sobre la integración internacional en el nuevo contexto, y la Resolución N.º 6 sobre la implementación de la política exterior establecida en el XIV Congreso Nacional del Partido.

La asociación informó que, desde principios de 2026, sus actividades han arrojado resultados significativos en diversos ámbitos, incluyendo la promoción de la solidaridad, la amistad, los intercambios pueblo a pueblo y las visitas mutuas. La entidad actúa como puente para la cooperación bilateral en asuntos económicos, culturales, educativos y de comunicación.

Se han introducido varias reformas para diversificar y enriquecer sus actividades, a medida que se fortalecen los vínculos de sus miembros con la Embajada de Rusia y el Centro de Ciencia y Cultura Rusa en Hanoi.

Para la segunda mitad de 2026, la Asociación de Amistad Vietnam-Rusia continuará implementando eficazmente su acuerdo de cooperación con la Asociación de Amistad Rusia-Vietnam para el período 2025-2030. Asimismo, organizará intercambios de amistad y sesiones para compartir experiencias entre las secciones y subsecciones locales con el fin de realzar la imagen de la asociación y fortalecer la diplomacia pueblo a pueblo entre ambos países./.

VNA
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