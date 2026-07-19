Sociedad

Vietnam confirma su excelencia en Olimpiadas Internacionales de Química y Biología 2026

Vietnam obtuvo cuatro oros en la Olimpiada Internacional de Química y cuatro platas en la de Biología, consolidando su posición entre las mejores delegaciones del mundo.

En la 58ª edición de la Olimpiada Internacional de Química, Vietnam compartió el primer puesto mundial con China e India. (Foto: VNA)
En la 58ª edición de la Olimpiada Internacional de Química, Vietnam compartió el primer puesto mundial con China e India. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Educación y Formación de Vietnam anunció hoy los destacados resultados obtenidos por las delegaciones nacionales en las Olimpiadas Internacionales de Química (IChO) y de Biología (IBO) 2026, en las que el país conquistó un total de ocho medallas.

En la 58ª edición de la Olimpiada Internacional de Química, celebrada en Taskent (Uzbekistán) del 10 al 19 de julio, los cuatro representantes vietnamitas lograron una actuación sobresaliente al obtener cuatro medallas de oro. Con este resultado, Vietnam compartió el primer puesto mundial con China e India, reafirmando su posición entre las naciones con mejores resultados en esta prestigiosa competición científica.

Las medallas de oro fueron conquistadas por Nguyen Manh Tuan, Nguyen The Minh y Tran Hoang Nam, estudiantes de la Escuela Hanoi-Ámsterdam, así como por Dinh Xuan Phuc, alumno de la escuela de Vinh Phuc, en la provincia de Phu Tho.

Este éxito prolonga una destacada trayectoria del país, que en el período 2020-2026 acumuló un total de 25 medallas de oro y tres de plata.

Las pruebas de este año, que reunieron a 368 estudiantes de secundaria de 93 países, abordaron áreas avanzadas de la química y la ciencia de materiales, entre ellas la producción de amoníaco, la química nuclear y el aprovechamiento del CO₂.

vnanet-hinh-anh7.jpg
Delegación vietnamita en la 37ª Olimpiada Internacional de Biología. (Foto: VNA9

Al mismo tiempo, en la 37ª Olimpiada Internacional de Biología, celebrada en Vilna (Lituania) del 12 al 19 de julio, los cuatro representantes vietnamitas obtuvieron sendas medallas de plata.

La delegación estuvo integrada por Than Duc Chinh y Phung Quang Hung, del Instituto de Bachillerato de Excelencia de Bac Giang; Nguyen Thanh An, de la Universidad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Hanoi; y Nguyen Luong Thai Duy, de la escuela Hanoi-Ámsterdam.

Con tres de sus integrantes situados entre los siete mejores resultados de la categoría de plata, Vietnam mantiene su posición dentro del grupo de las ocho mejores naciones participantes, entre un total de 86 países y territorios.

La edición 2026 de la IBO reunió a cerca de 300 concursantes, quienes participaron en pruebas teóricas centradas en desafíos globales como la contaminación, el crecimiento verde, la neutralidad de carbono, el cambio climático, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades graves, además de pruebas prácticas intensivas en bioquímica molecular, fisiología animal y biología computacional.

Estos resultados demuestran la eficacia del sistema vietnamita de detección, selección y formación de estudiantes talentosos. Asimismo, reflejan las orientaciones estratégicas del país para impulsar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, contribuyendo al mismo tiempo a la formación de recursos humanos altamente cualificados./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #Olimpiada Internacional de Química 2026 #IChO 2026 #Olimpiada Internacional de Biología 2026 #IBO 2026
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Ver más

La miel de manglar de Xuan Thuy impulsa su marca en Ninh Binh

La miel de manglar de Xuan Thuy impulsa su marca en Ninh Binh

Cada temporada de floración de los árboles su y vet en los bosques de manglar de la costa, el Parque Nacional de Xuan Thuy, en la provincia de Ninh Binh, recibe decenas de miles de colonias de abejas atraídas por el abundante néctar. Producida a partir de las flores del ecosistema de manglar, la miel de su y vet destaca por su sabor característico y su pureza, cualidades que le han ganado el favor del mercado y contribuyen a mejorar los ingresos de los apicultores y de las comunidades de la zona de amortiguamiento.

Da Nang: La tierra que nutre el mejor ginseng del mundo

Da Nang: La tierra que nutre el mejor ginseng del mundo

Ubicado a una altitud de 1.500-2.000 metros, bajo la bóveda de bosques primigenios en la cima del monte Ngoc Linh, comuna de Tra Linh, ciudad de Da Nang, se encuentra el "reino" del mejor ginseng del mundo, que contiene 52 compuestos de saponina. El ginseng de Ngoc Linh es una planta endémica de alto valor económico, identificada por Da Nang como una planta medicinal clave, lo que fomenta la expansión de las áreas de cultivo según una planificación vinculada a las industrias de procesamiento avanzado.

Superviviente del naufragio en Phu Quoc muestra una evolución favorable (Foto: VNA)

Superviviente del naufragio en Phu Quoc muestra una evolución favorable

El ciudadano indio de 54 años, único superviviente aún hospitalizado tras el naufragio del 11 de julio en Phu Quoc que dejó 15 fallecidos, muestra una recuperación alentadora en el Hospital Cho Ray tras ser estabilizado de una insuficiencia respiratoria, hemorragia cerebral y un infarto agudo.