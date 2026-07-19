Inundaciones y deslizamientos causan graves daños en provincias vietnamitas



Hanoi (VNA) – Las lluvias torrenciales, las inundaciones y los deslizamientos de tierra han dejado cuatro muertos, cuatro desaparecidos y nueve heridos en la provincia de Lai Chau, además de provocar importantes daños materiales en varias provincias montañosas del norte de Vietnam.



Además de las víctimas humanas registradas en Lai Chau, un total de 21 viviendas quedaron destruidas, otras 144 resultaron dañadas y 64 se vieron afectadas por inundaciones y deslizamientos en las provincias de Lai Chau, Lao Cai, Dien Bien y Son La, según informó hasta las 08:00 horas del 19 de julio la Autoridad de Gestión de Desastres y Diques de Vietnam, dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.



Un total de 275 hogares tuvieron que ser evacuados de manera urgente ante la evolución de los fenómenos meteorológicos extremos.



Las inundaciones también dañaron unas 696 hectáreas de arrozales y otros cultivos, además de causar la muerte de 28 cabezas de ganado y 62 aves de corral.



Miembros de las fuerzas armadas ayudan a los residentes de la comuna de Muong Than, provincia de Lai Chau, a recuperarse de las inundaciones y los deslizamientos de tierra. (Foto: VNA)

Las inundaciones y los deslizamientos interrumpieron el transporte al provocar múltiples derrumbes en carreteras nacionales y provinciales de las provincias de Lai Chau, Son La y Dien Bien.



Las pérdidas económicas se estiman en alrededor de 255 mil millones de dongs (casi 9,7 millones de dólares). Lai Chau concentra la mayor parte de los daños, con unos 7,2 millones de dólares, seguida por Son La (aproximadamente 1,75 millones de dólares), Lao Cai (unos 636 mil dólares) y Dien Bien (cerca de 88 mil dólares).



Las autoridades locales han desplegado personal de emergencia y equipos especializados para asistir a la población afectada, restablecer las conexiones de transporte y apoyar las labores de recuperación.



El Centro Nacional de Pronósticos Hidrometeorológicos advirtió que las lluvias y tormentas continuarán afectando numerosas zonas del país hasta el 28 de julio, con precipitaciones intensas localizadas que podrían provocar inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra, descargas eléctricas, granizo y fuertes vientos.



Miembros de las fuerzas armadas ayudan a los residentes de la comuna de Muong Than, provincia de Lai Chau, a recuperarse de las inundaciones y los deslizamientos de tierra. (Foto: VNA)

Nguyen Van Huong, director del Departamento de Pronósticos Meteorológicos del centro, instó a la población de las zonas afectadas a mantenerse alerta ante el riesgo de tornados, rayos, granizo y ráfagas intensas durante las tormentas.



Por su parte, el Comité Directivo Nacional de Defensa Civil exhortó a las autoridades locales a vigilar de cerca la evolución meteorológica, emitir alertas oportunas, evacuar a los habitantes de las zonas de alto riesgo, garantizar la seguridad vial, inspeccionar embalses y explotaciones mineras, y reforzar las medidas de preparación ante desastres para minimizar nuevas pérdidas.



Asimismo, las autoridades locales recibieron instrucciones de informar oportunamente a los propietarios de jaulas y balsas de piscicultura, a los responsables de proyectos de construcción en las riberas de los ríos, así como a los operadores del transporte fluvial y de las actividades de extracción de minerales sobre la evolución de las inundaciones, a fin de que adopten las medidas necesarias para proteger a las personas, las instalaciones acuícolas, las embarcaciones, los equipos y las obras en construcción.



También deberán inspeccionar, revisar y poner en práctica los planes de prevención de inundaciones en los diques fluviales, prestando especial atención a los tramos vulnerables, a los puntos donde ya se registraron incidentes aún no reparados completamente y a las obras de diques que permanecen en construcción, con el objetivo de garantizar su seguridad./.



