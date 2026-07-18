Vietnam mantiene alerta por riesgo de inundaciones y deslizamientos en cinco provincias montañosas del norte

Hanoi (VNA) - El Centro Nacional de Pronósticos Hidrometeorológicos de Vietnam mantiene la alerta por riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en las provincias de Lai Chau, Dien Bien, Son La, Lao Cai y Tuyen Quang, ante la persistencia de lluvias intensas en la región norteña del país.



Según el organismo meteorológico, entre las 17:20 y las 22:20 horas del 18 de julio, estas zonas continuarán registrando precipitaciones con acumulados de entre 20 y 40 milímetros, mientras que algunos puntos podrían superar los 80 milímetros. Las lluvias podrían provocar crecidas súbitas en ríos y arroyos pequeños, así como deslizamientos de tierra en laderas de zonas montañosas.



En las últimas 24 horas, desde las 16:00 horas del 17 de julio hasta las 16:00 horas del 18 de julio, varias localidades del noroeste de Vietnam registraron lluvias moderadas a fuertes, con algunos episodios de precipitaciones muy intensas. Entre los mayores acumulados se encuentran Muong Te, con 169 milímetros, y Bum To, con 154 milímetros, ambos en la provincia de Lai Chau; Che Tao, en Lao Cai, con 112,4 milímetros; Na Tau, en Dien Bien, con 78 milímetros, y Nam Pam, en Son La, con 38,4 milímetros.



En la provincia de Tuyen Quang, desde las 15:00 hasta las 16:00 horas del 18 de julio, algunas zonas registraron lluvias intensas, como Thu Ta, con 34,2 milímetros.



El Centro Nacional de Pronósticos Hidrometeorológicos informó que los modelos de humedad del suelo indican que varias áreas de las provincias mencionadas se encuentran próximas a la saturación, con niveles superiores al 85%, o ya alcanzaron el estado de saturación, aumentando el peligro de deslizamientos y riadas repentinas.



Las previsiones apuntan a que desde la noche del 18 hasta la noche del 19 de julio, las zonas montañosas y de media montaña del norte del país continuarán bajo la influencia de lluvias moderadas a fuertes y tormentas eléctricas. Las precipitaciones acumuladas podrían situarse entre 50 y 100 milímetros, con zonas puntuales que superarían los 250 milímetros. También existe la posibilidad de lluvias de gran intensidad, superiores a 100 milímetros en tres horas.



Para el 20 de julio, las lluvias tenderán a disminuir gradualmente, aunque todavía podrían producirse chubascos y tormentas, con algunos episodios de lluvias fuertes. Durante las tormentas, las autoridades meteorológicas advierten sobre la posibilidad de rayos, granizo y ráfagas intensas de viento.



El nivel de riesgo de desastre natural por lluvias intensas, tormentas, rayos y granizo se mantiene en grado 1. El organismo meteorológico recomendó a las autoridades locales revisar las zonas vulnerables y los puntos donde puedan producirse obstrucciones del flujo de agua para adoptar medidas preventivas y de respuesta.



En cuanto a la situación de los ríos, desde la noche del 18 hasta el 20 de julio, los cursos fluviales del norte de Vietnam podrían experimentar una nueva crecida, con un aumento del nivel del agua de entre 2 y 4 metros. En algunos ríos pequeños, en los tramos altos de los ríos Thao y Lo, así como en los ríos pertenecientes al sistema Thai Binh, el nivel del agua podría alcanzar entre la alerta 1 y la alerta 2, e incluso superar la alerta 2 en algunos puntos.



Las autoridades advierten de un alto riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos en las zonas montañosas y de anegamientos en áreas bajas cercanas a los ríos y zonas urbanas del norte. Estos fenómenos podrían afectar al transporte, la acuicultura, la agricultura, la vida de los habitantes y las actividades económicas y sociales./.

VNA