Liberan a su hábitat natural animales salvajes en provincia vietnamita



Dak Lak, Vietnam (VNA) – La Junta de Gestión de la Reserva Natural de Ea So, en la provincia central vietnamita de Dak Lak, anunció hoy que, en coordinación con el Centro de Rescate de Vida Silvestre de Hanoi, liberó 60 animales salvajes raros en su hábitat natural.



Según el centro de rescate, los animales pertenecen a 17 especies y todos fueron evaluados como sanos y aptos para ser reintroducidos en la naturaleza.



Entre ellos se encuentran dos especies clasificadas en el Grupo IB de la lista de fauna silvestre protegida de Vietnam: el loris lento de Bengala (Nycticebus bengalensis) y el pangolín de Sunda (Manis javanica). Ambas son especies forestales en peligro de extinción, protegidas por la legislación vietnamita, cuya explotación o uso con fines comerciales está prohibido.



Los demás animales pertenecen al Grupo IIB, que incluye especies de fauna silvestre sujetas a restricciones para su explotación y uso con fines comerciales. Entre ellos se encuentran nueve cobras monoculares (Naja kaouthia), con un peso total de 6,4 kilogramos.



Tras la liberación, el Centro de Rescate de Vida Silvestre de Hanoi solicitó a la Junta de Gestión de la Reserva Natural de Ea So que continúe monitoreando y protegiendo a los animales.



Esta es la segunda ocasión en que ambas entidades liberan un gran número de animales salvajes raros en los bosques naturales de la reserva.



Según Le Minh Tien, director de la Junta de Gestión, ambas organizaciones han trabajado estrechamente en los últimos años para devolver a la naturaleza a los animales rescatados, contribuyendo así a la conservación de la biodiversidad y a la protección del singular ecosistema forestal de la reserva./.

VNA