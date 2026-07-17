Medio ambiente

Vietnam refuerza respuesta ante intensas lluvias en región montañosa del norte

El Gobierno de Vietnam ordenó reforzar las medidas de prevención y respuesta ante las intensas lluvias, inundaciones y deslizamientos en el norte del país.

Las fuerzas policiales y militares rescatan y brindan asistencia a los pobladores. (Foto: VNA)
Las fuerzas policiales y militares rescatan y brindan asistencia a los pobladores. (Foto: VNA)

Hanoi, 17 jul (VNA)- El viceprimer ministro de Vietnam Ho Quoc Dung firmó hoy el Despacho Oficial No. 49/CD-TTg, mediante el cual el Primer Ministro ordena reforzar las medidas de respuesta ante las intensas lluvias que afectan a la región montañosa del norte de Vietnam.

El documento señala que, en los últimos días, numerosas provincias de esa zona han registrado precipitaciones de fuertes a muy fuertes, que han provocado inundaciones, crecidas repentinas y deslizamientos de tierra, con daños en viviendas, bienes, áreas de producción agrícola e infraestructura.

Según los pronósticos meteorológicos, las lluvias continuarán en las regiones montañosas y meseta del norte, con acumulados que podrían superar localmente los 250 milímetros, lo que incrementa el riesgo de inundaciones, crecidas repentinas y deslizamientos.

Ante esta situación, el Primer Ministro instruyó a los ministerios, organismos y autoridades locales a aplicar de forma rigurosa las directrices del Gobierno y del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam sobre prevención y lucha contra desastres naturales.

El Comité Directivo Nacional para la Defensa Civil y el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente deberán mantener guardias regulares, vigilar estrechamente la evolución meteorológica, emitir pronósticos y alertas oportunas y coordinar las labores de prevención y respuesta conforme a sus competencias.

Por su parte, los presidentes de los Comités Populares de Lai Chau y de las demás localidades afectadas deberán movilizar con urgencia los recursos necesarios para superar las consecuencias de las lluvias, restablecer la vida de la población y actualizar los planes de respuesta. También deberán reforzar la información a la ciudadanía sobre medidas de prevención, organizar la evacuación de las personas que viven en zonas de alto riesgo —especialmente ancianos, niños y otros grupos vulnerables—, garantizar el suministro de bienes esenciales en caso de inundaciones graves y mantener la vigilancia sobre diques, embalses y la red vial en las áreas afectadas por inundaciones y deslizamientos de tierra.

Los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, de Industria y Comercio, y de Construcción fueron instruidos para dirigir activamente las labores de prevención, respuesta y recuperación, garantizando la seguridad de los embalses de riego, las centrales hidroeléctricas, los sistemas de diques y las infraestructuras eléctrica y de telecomunicaciones.

Asimismo, los ministerios de Defensa y de Seguridad Pública mantendrán a sus fuerzas preparadas para participar en las tareas de evacuación, búsqueda y rescate, así como en las labores de recuperación cuando sea necesario.

La Televisión de Vietnam, la Voz de Vietnam y la Agencia Vietnamita de Noticias intensificarán la difusión de información sobre la evolución de las lluvias y orientarán a la población acerca de las medidas de prevención frente a inundaciones, crecidas repentinas y deslizamientos de tierra.

De acuerdo con informes preliminares de las provincias de Lai Chau, Son La, Lao Cai y Dien Bien, las lluvias registradas entre la noche del 15 y la mañana del 17 de julio dejaron una persona herida, siete viviendas destruidas y otras 24 dañadas, además de provocar interrupciones del tránsito en varios tramos de las carreteras nacionales 12, 32 y 279, así como en diversas vías locales.

En lo que va de 2026, los desastres naturales han causado 34 personas fallecidas o desaparecidas, el derrumbe de 85 viviendas y daños en otras 2.139, con pérdidas económicas superiores a 650 mil millones de dongs (alrededor de 24,7 millones de dólares). No obstante, estas cifras representan una disminución con respecto al mismo período de 2025./.

VNA
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