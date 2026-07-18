Campamento de Verano promueve idioma vietnamita entre jóvenes residentes en el extranjero

Hue, Vietnam (VNA) - Más de 100 jóvenes y estudiantes vietnamitas residentes en el extranjero, procedentes de 32 países y territorios, participaron en un programa de intercambio del idioma vietnamita celebrado recientemente en la ciudad de Hue, como parte de las actividades del Campamento de Verano de Vietnam 2026.



La actividad tiene como objetivo fortalecer los vínculos y el intercambio entre los participantes, al tiempo que contribuye a mejorar sus conocimientos y habilidades en la lengua materna.



Al intervenir en el evento, la víspera, Pham Thi Kim Hoa, subjefa del Comité Estatal sobre los Vietnamitas en el Extranjero, destacó que la lengua vietnamita constituye el alma de la nación y el vínculo sagrado que conecta a cada ciudadano con sus raíces.



Subrayó que preservar y promover el idioma entre las comunidades vietnamitas residentes en el extranjero, especialmente entre las generaciones más jóvenes, ha sido siempre una de las tareas a las que el Partido y el Estado conceden especial importancia.

Participantes en el programa de intercambio del idioma vietnamita. (Fuente: VNA)





Añadió que la actividad forma parte de las iniciativas en respuesta al Día de Homenaje al Idioma Vietnamita en la comunidad connacional en el extranjero y constituye una ocasión significativa para reafirmar el valor de la lengua nacional.



De acuerdo con el Comité Organizador, el Campamento de Verano de Vietnam 2026 se desarrolla del 12 al 25 de julio. Durante el programa, los participantes recorrerán diversas localidades de las regiones norte, central y sur del país, entre ellas Hanoi, Ninh Binh, Nghe An, Quang Tri, Hue, Da Nang, Gia Lai y Khanh Hoa.



Con anterioridad, en Hue, los jóvenes y estudiantes visitaron la Ciudadela Imperial, el Museo de Cerámica del Río Huong y el Espacio Memorial de Le Ba Dang, además de conocer las expresiones culturales más representativas de la antigua capital.



La ceremonia de clausura del Campamento de Verano de Vietnam 2026 tendrá lugar la noche del 24 de julio en la Plaza 2/4, en el barrio de Nha Trang, provincia de Khanh Hoa./.