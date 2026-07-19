Dirigente parlamentario vietnamita visita a inválidos de guerra en Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, visitó hoy el Centro de atención para inválidos de guerra y personas con méritos revolucionarios de Long Dat, en la comuna de Long Hai, Ciudad Ho Chi Minh, con motivo del 79.º aniversario del Día nacional dedicado a esas personas (27 de julio).

En nombre de los dirigentes del Partido y del Estado, el titular del Legislativo transmitió sus mejores deseos de salud al personal y los veteranos atendidos en el centro.

En el encuentro, informó sobre la situación socioeconómica del país y dijo que a pesar de las dificultades, el Producto Interno Bruto (PIB) de Vietnam creció un 8,18% en el primer semestre de 2026, mientras que la recaudación presupuestaria alcanzó 1,6 mil billones de dongs (alrededor de 60,8 mil millones de dólares), un 17,4% más que en igual período del año anterior. Añadió que la estabilidad macroeconómica se mantiene, la inflación permanece bajo control y continúan garantizándose el bienestar social, la defensa, la seguridad y las relaciones exteriores.



Precisó que Vietnam cuenta actualmente con más de 9,2 millones de personas con servicios meritorios a la Revolución, incluidos más de 1,2 millones de mártires, cerca de 140.000 madres heroicas y más de 600.000 soldados heridos y enfermos. Reafirmó que el Partido y el Estado consideran su atención una tarea política clave.



El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, y otros funcionarios posan para una foto con veteranos de guerra en el centro. (Foto: VNA)



En ese sentido, recordó que la Ordenanza sobre Preferencias para Personas con Méritos Revolucionarios ha sido modificada y complementada para extender la cobertura de los beneficiarios e incrementar los subsidios, con el objetivo de garantizarles un nivel de vida igual o superior al promedio de los residentes en sus localidades.



También destacó los avances de la campaña de 500 días y noches para la búsqueda, recuperación e identificación de restos de mártires. Durante el primer semestre del año fueron recuperados 1.255 cadáveres y se tomaron muestras de 12.127 tumbas sin identificación. Resaltó además los resultados iniciales obtenidos en la búsqueda e identificación de mártires en el Parque Le Thi Rieng, en Ciudad Ho Chi Minh.



Thanh Man instó a las autoridades de todos los niveles a continuar fortaleciendo las políticas de atención a inválidos y enfermos de guerra, familiares de mártires y personas con méritos revolucionarios. Asimismo, pidió elevar la calidad de los servicios del Centro de Long Dat, acelerar la construcción y reparación de viviendas de gratitud, promover la creación de empleo para las familias beneficiarias de políticas sociales, ampliar la asistencia médica y el suministro de medicamentos, equipos sanitarios y seguros de salud para los beneficiarios, así como continuar la búsqueda e identificación de restos de mártires y la restauración de los cementerios dedicados a los combatientes caídos durante la guerra.



El dirigente expresó su reconocimiento por las contribuciones de los inválidos y enfermos de guerra y manifestó su deseo de que continúen preservando las virtudes de los “Soldados del Tío Ho” y sirvan de ejemplo de patriotismo y fortaleza para las nuevas generaciones.



En la misma jornada, Tran Thanh Man visitó y entregó obsequios a las madres heroicas Tran Thi Luong y Tran Thi Trinh, residentes en el barrio de Tam Long, a quienes expresó su profunda gratitud por los sacrificios realizados por sus familias en favor de la independencia nacional y la salvaguarda de la Patria.



Con anterioridad, el dirigente y su delegación acompañante depositaron flores e incienso en el Cementerio de Mártires de Long Dien Dat Do y rindieron homenaje en la Estatua y la Casa Conmemorativa de la heroína y mártir Vo Thi Sau, en reconocimiento a quienes entregaron su vida por la liberación y la reunificación de Vietnam./.



