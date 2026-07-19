Sociedad

Hanoi ocupa el segundo lugar entre las ciudades con servicios más amigables

El diario malasio The Star resalta a Vietnam entre los países más hospitalarios del mundo y destaca a Hanoi por la amabilidad de sus servicios.

Los turistas experimentan la artesanía tradicional de infusionar té con flores de loto de Quang An. (Foto: VNA)
Los turistas experimentan la artesanía tradicional de infusionar té con flores de loto de Quang An. (Foto: VNA)


Kuala Lumpur (VNA) – El periódico malasio The Star informó que, durante los últimos años, Vietnam ha sido clasificado de manera constante entre los 10 países más hospitalarios del mundo.

Según el diario, el Sudeste Asiático es considerado una de las regiones más acogedoras del planeta. Desde Tailandia hasta Indonesia, los habitantes locales suelen recibir a los visitantes con sonrisas y están dispuestos a brindar ayuda. Sin embargo, Vietnam es uno de los países que los viajeros suelen elegir como el más amigable de todos.

Durante varios años, Vietnam ha recibido votos que lo sitúan entre los 10 países del mundo con la mejor hospitalidad, señaló The Star.

El artículo citó la lista de las “Diez ciudades del mundo con el servicio al cliente más amigable”, publicada por MoneySuperMarket, un sitio web de comparación de precios, en la que Hanoi fue el único destino del Sudeste Asiático incluido.

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Los turistas extranjeros aprenden técnicas de caligrafía en el Templo de la Literatura. (Foto: VNA)


La capital vietnamita fue destacada por la amabilidad de su personal y la calidad de sus servicios. Gran parte de esta calidez se atribuye a una cultura comunitaria y de armonía social profundamente arraigada en Vietnam, junto con una rica tradición de hospitalidad.

La clasificación se elaboró mediante el análisis de más de 1.000 reseñas de clientes relacionadas con negocios como restaurantes, bares, atracciones turísticas y actividades de ocio en 107 ciudades de todo el mundo.

Edimburgo ocupa el primer lugar, con el 59% de las reseñas que destacan la amabilidad del personal y los servicios. Hanoi y Liverpool le siguen, con un 58,6% y un 58,3%, respectivamente./.

VNA
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