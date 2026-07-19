Destacan importancia de Tratado de Amistad y Cooperación Vietnam – Laos

Vientiane (VNA)- El Tratado de Amistad y Cooperación entre Vietnam y Laos constituye un fundamento político y jurídico que sustenta la relación especial entre ambos países durante los últimos 49 años, afirmó Boviengkham Vongdala, presidente de la Asociación de Amistad Laos-Vietnam.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias, con motivo del 49.º aniversario de la firma del tratado (18 de julio), Boviengkham, exmiembro del Comité Central del Partido Revolucionario Popular de Laos y exministro de Tecnología y Comunicaciones, describió este documento histórico como de importancia estratégica y fundamental para la salvaguarda de la autonomía, la existencia y el desarrollo de ambas naciones.



Recordó que el tratado se firmó en un momento de gran complejidad regional e internacional, poco después del establecimiento de la República Democrática Popular de Laos el 2 de diciembre de 1975. En ese contexto, el acuerdo proporcionó un marco integral que permitió a Laos y Vietnam superar juntos numerosos desafíos durante casi cinco décadas.



Según el funcionario, el documento ha servido como marco jurídico fundamental para ampliar la gran amistad, la solidaridad especial y la cooperación integral entre ambos países en todos los ámbitos cruciales. Esto incluye la finalización exitosa de la demarcación y la colocación de mojones de la frontera terrestre, una cooperación política más estrecha, lazos más sólidos en defensa y seguridad, una colaboración más profunda en economía, cultura, educación, ciencia y tecnología, y una coordinación eficaz en foros regionales e internacionales.



Destacó el hito más reciente en las relaciones bilaterales: la decisión de los máximos dirigentes de ambos países, durante la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a Laos en diciembre de 2025, de elevar los vínculos binacionales a un nuevo nivel, con la incorporación de la dimensión de "cohesión estratégica".



Según evaluó, la mejora proporciona una base sólida para impulsar una cooperación más práctica y sustantiva que genere mayores beneficios para ambos pueblos.



En el contexto de la creciente incertidumbre global y regional, Boviengkham enfatizó la importancia de traducir la "cohesión estratégica" en acciones concretas. Sugirió dar prioridad a la alineación de las estrategias y políticas de desarrollo, el fortalecimiento de la conectividad en materia de transporte y logística, el desarrollo de recursos humanos de alta calidad y la educación de las nuevas generaciones sobre la singular relación entre ambos países.



Asimismo, hizo un llamamiento a favor de mecanismos de cooperación más flexibles y eficaces para mejorar la calidad y la eficiencia de esta "cohesión estratégica" y así maximizar los beneficios para ambos pueblos.



Como presidente de la Asociación de Amistad Laos-Vietnam, Boviengkham se comprometió a seguir promoviendo los intercambios pueblo a pueblo y la educación pública, especialmente entre los jóvenes, para profundizar su comprensión del Tratado de Amistad y Cooperación y otros acuerdos de colaboración bilateral.



Afirmó que estos esfuerzos también contribuirán a preparar los importantes eventos conmemorativos en 2027, que marcarán el 50.º aniversario del tratado y el 65.º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Laos y Vietnam.



Reafirmando su compromiso, el funcionario laosiano declaró que seguirá trabajando para preservar y fortalecer la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre los dos Partido, Estados y pueblos, garantizando que las relaciones entre Laos y Vietnam se mantengan siempre vigentes y duraderas./.

VNA