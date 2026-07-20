Política

Comité Central del Partido Comunista de Vietnam debate reformas estratégicas

El Comité Central del PCV inició su tercer pleno en Hanoi para debatir reformas, trabajo de personal, disciplina partidaria y políticas sobre tierras.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)
Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El tercer pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) del XIV mandato comenzó este lunes 20 de julio en Hanoi, bajo la presidencia del secretario general del Partido y presidente de la República, To Lam.

Antes de la sesión inaugural, los miembros del Comité Central y los delegados participantes rindieron homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su mausoleo y ofrecieron incienso en el Monumento a los Héroes y Mártires, ubicado en la calle Bac Son de la capital.

La sesión de apertura estuvo presidida por el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man. Durante la jornada, el Comité Central examinó asuntos relacionados con el trabajo de personal y las medidas disciplinarias contra militantes del Partido por infracciones y deficiencias.

En ese contexto, el Comité Central aprobó por amplia mayoría la destitución de todos los cargos partidarios de Bui Van Hai, exmiembro del Comité Central del XII mandato, exsecretario del Comité Provincial del Partido y presidente del Consejo Popular de la entonces provincia de Bac Giang, actualmente integrada en la provincia de Bac Ninh.

Posteriormente, los delegados se dividieron en grupos de trabajo para debatir el proyecto de reglamento del Comité Central del XIV mandato sobre las conductas prohibidas para los militantes del Partido, que sustituirá al Reglamento n.º 37-QD/TW. Asimismo, analizaron la propuesta de modificación y complemento del Reglamento n.º 20-QD/TW relativo a la aplicación de los Estatutos del Partido.

Durante la sesión vespertina, los debates se centraron en el proyecto para renovar el modelo de desarrollo de Vietnam y en la evaluación preliminar de la implementación de la Resolución n.º 18-NQ/TW, destinada a perfeccionar el marco institucional y las políticas de gestión y uso de la tierra como motor del desarrollo nacional. Los delegados también examinaron las directrices para la futura reforma de la Ley de Tierras y de otras normativas relacionadas.

De acuerdo con la agenda prevista, el tercer pleno del Comité Central del XIV mandato continuará mañana sus trabajos./.

VNA
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